Directives à l'intention des journalistes qui réalisent des reportages sur les vétérans , qui aura lieu le mercredi 27 octobre 2021 inspiré de l'importante recherche en la matière de la part du professeur Whitley. Ces directives, qui comprennent une liste de choses à faire et à ne pas faire, visent à promouvoir une compréhension juste, équilibrée et exacte de la complexité de l'expérience des vétérans telle qu'elle est présentée dans les médias.

En 2017, le ministère de la Défense nationale (MDN) et Anciens Combattants Canada (ACC) ont publié la Stratégie conjointe de prévention du suicide. Celle-ci soulignait que la couverture médiatique des événements liés à la santé mentale des vétérans, notamment lorsqu'elle porte sur le suicide, a un impact décisif sur les perceptions et les expériences des vétérans concernant leur propre bien-être mental. Selon le professeur Whitley : « Mes recherches en cours indiquent que la couverture médiatique des vétérans est souvent informative et utile, par exemple en abordant les répercussions négatives de la participation à la guerre et les défis de la transition de la vie militaire à la vie civile. Toutefois, il est possible de mieux faire, car dans de nombreux reportages sur la santé mentale des vétérans (surtout lorsqu'il s'agit du TSPT), l'accent est souvent mis sur la criminalité et la violence, et il est rarement question de réadaptation ou de rétablissement. De plus, les articles sur le suicide des vétérans omettent souvent des renseignements sur la recherche d'aide et entrent parfois dans les détails de la méthode de suicide utilisée. Nous avons donc mis au point ces directives pour aider les journalistes canadiens à traiter de manière responsable du suicide et de la santé mentale des vétérans à l'avenir. »

Fardous Hosseiny, chef de la direction adjoint du Centre d'excellence, a ajouté : « Étant donné les immenses services que les vétérans et leurs familles ont fourni à notre pays, nous leur devons de faire en sorte que les reportages sur les vétérans, sur leurs enjeux et leur santé mentale soient préparés avec sensibilité, équilibre et exactitude. »

Le webinaire sera animé par Rob Whitley, Ph. D., professeur agrégé au département de psychiatrie de l'Université McGill et chercheur au Centre de recherche Douglas; Gavin Adamson, professeur agrégé à l'école de journalisme de l'Université Ryerson; Walter Callaghan, vétéran, survivant du TSPT et doctorant au département d'anthropologie de l'Université de Toronto, et Laryssa Lamrock, conseillère stratégique pour les familles des vétérans au Centre d'excellence sur le TSPT.

Les directives pourront être téléchargées, en français et en anglais après le webinaire.

Pour s'inscrire au webinaire : Inscription - Centre d'excellence sur le TSPT (santementaleancienscombattants.ca)

Pour télécharger les directives destinées aux médias à la suite du webinaire : Les vétérans dans les médias - Centre d'excellence sur le TSPT (santementanleancienscombattants)

Pour accéder à l'article récemment publié du professeur Rob Whitley sur la couverture médiatique du suicide de Lionel Desmond : https://doi.org/10.3138/jmvfh-2021-0060

Pour accéder à la Stratégie conjointe de prévention du suicide du ministère de la Défense nationale et d'Anciens combattants Canada (2017) caf-vac-joint-suicide-prevention-strategy.pdf (canada.ca) / https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/reports/2017/strategie-conjointe-prevention-suicide-fac-acc.pdf

À propos du CE - TSPT :

Le Centre d'excellence sur le TSPT est un organisme intermédiaire indépendant financé par Anciens Combattants Canada (ACC) pour faire des recherches et fournir aux vétérans des FAC et de la GRC, à leurs familles et aux fournisseurs de services de santé mentale, l'accès à des renseignements et des ressources à jour fondés sur des données probantes afin d'améliorer les résultats en matière de santé mentale et de bien-être. Le CE - TSPT est guidé par quatre groupes de référence communautaires interreliés, composés de vétérans, de membres de leurs familles, de chercheurs et de fournisseurs de services.

