MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Avec la hausse de l'anxiété, de la dépression, du stress et des idées suicidaires, il est aujourd'hui plus important que jamais d'écouter les jeunes et de répondre aux préoccupations croissantes en santé mentale au sein de cette population. Jack.org, la plus grande organisation caritative pour la santé mentale des jeunes au Canada, a récemment publié le rapport 2020 de La voix des jeunes, qui s'appuie sur la voix de plus de 1 100 jeunes de partout au pays.

Le rapport La voix des jeunes arrive à point, alors que les problèmes sérieux en santé mentale ont augmenté de façon significative depuis le début des mesures de lutte contre la pandémie en mars 2020. En parallèle à ces taux alarmants, le rapport note « une crise profonde sur le plan de l'accès » puisque les temps d'attente constituent un obstacle important à l'accès aux soins. Par exemple, le temps national d'attente pour des services en psychiatrie était de 19 semaines en 2015, tel que rapporté par l'Institut Fraser. Ces délais peuvent avoir un impact majeur sur le bien-être des jeunes. Le rapport La voix des jeunes indique également que 74 % des membres de Jack.org sondés « reconnaissent que les longs délais d'attente pour accéder aux ressources étaient un obstacle à l'obtention d'aide dans leur communauté ». Le manque de ressources sensibles à la culture, l'accès dans les milieux ruraux et les communautés éloignées sont parmi les autres préoccupations soulevées.

Le Programme mieux-être, fourni par l'ASEQ, est une ressource qui s'adresse à plusieurs de ces besoins. Le service de soutien du Programme mieux-être est disponible de multiples façons, afin de permettre aux étudiantes et étudiants de choisir ce qui leur convient le mieux. Les options offertes sont en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou via l'application mobile. Pendant cette période sans précédent où les sessions en personne ne sont pas possibles, l'assistance est toujours disponible via les méthodes en ligne. Nous avons remarqué une augmentation des demandes pour du soutien.

Le Programme mieux-être est aussi adapté aux différentes cultures, soucieux de l'identité de genre et respectueux des croyances. Tous les professionnelles et professionnels du Programme mieux-être doivent suivre une formation de sensibilisation obligatoire avant de se joindre au programme. De plus, les étudiantes et étudiants peuvent demander que la professionnelle ou le professionnel parle leur langue ou possède une spécialité en particulier, tel que les préoccupations PANDC ou LGBTQ+. Ceci augmente la probabilité d'une relation thérapeutique positive qui conduit à de meilleurs résultats.

Finalement, l'ASEQ travaille activement sur une version améliorée du Programme mieux-être pour l'automne 2021. Dans le cadre de ce projet, nous reconnaissons l'importance de la voix de la communauté étudiante. Nous soutenons les étudiantes et étudiants à travers le pays et notre travail est toujours informé par des recherches, des données et des rapports tels que le rapport La voix des jeunes. Nous remercions Jack.org pour leur travail important et nous restons engagés à répondre aux besoins des jeunes en matière de santé mentale.

