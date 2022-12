L'importance d'utiliser la bonne ressource en santé

MONTRÉAL, le 22 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la période des fêtes, la Corporation d'urgences-santé demande la collaboration de la population afin d'utiliser la bonne ressource pour des problèmes de santé.

Plusieurs ressources sont offertes à la population pour les cas non urgents et pour toutes autres questions sur une condition de santé.

8-1-1 Info-Santé (option 1) : pour joindre une infirmière rapidement pour les cas de problème de santé non urgents.

8-1-1 Info-Social (option 2) : pour un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel pour un problème psychosocial ou en santé mentale.

8-1-1 Guichet d'accès à la première ligne (option 3) : ligne réservée aux personnes sans médecin de famille pour l'octroi d'un rendez-vous médical ou pour être dirigé vers un service de santé.

2-1-1 Québec : pour trouver des ressources communautaires publiques et parapubliques. Les services sont disponibles par téléphone ou en ligne de 8 h à 18 h.

Pour toute situation urgente, où la vie d'une personne pourrait être en danger, la population est invitée à composer rapidement le 9-1-1 afin d'obtenir de l'aide des paramédics, soit la mission première de la Corporation.

Appel à la vigilance

La Corporation invite également les citoyens à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements afin de profiter de la période des fêtes en toute sécurité, tout particulièrement lorsque les conditions météorologiques rendent les conditions routières plus difficiles ou les surfaces glissantes.

Pour d'autres conseils de prévention, visitez le site Web de la Corporation d'urgences-santé.

La Corporation d'urgences-santé remercie la population pour sa précieuse collaboration.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie près de 1 700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et plus de 110 répartiteur(-trice)s médicaux(-ales) d'urgence qui desservent la population de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitant(e)s).

