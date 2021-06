L'impact de la COVID sur nos jeunes et la solution en 6 étapes pour les aider à y faire face

MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Pendant une pandémie mondiale, la vie est plus difficile qu'à l'habitude. Au Québec, SCYiBL , en collaboration avec le Mouvement Santé mentale Québec , a lancé une initiative en santé mentale des jeunes en utilisant la formule en 6 étapes du Réseau d'écriture jeunesse (Kids Write Network (KWN), le projet d'écriture Déconfine tes pensées .

SCYiBL a été conçu pour guider les jeunes à travers leurs défis dans une démarche de type « moi à moi ». Il s'agit également d'un système d'évaluation en coulisses », c.-à-d. que la démarche permet d'obtenir des informations sur le fonctionnement cognitif des jeunes. Le programme est construit selon 6 étapes structurées qui alignent stratégiquement les questions dans le but de mieux comprendre l'état d'esprit des jeunes et leurs luttes intérieures et permet une résolution de problème quand il est suivi spécifiquement.

L'initiative de septembre 2020 visait d'abord à permettre aux jeunes de s'exprimer sur ce qu'ils et elles ont vécu durant la COVID. En utilisant une grille d'animation basée sur ses 6 étapes, SCYiBL pouvait par la même occasion déterminer combien de jeunes étaient capables de trouver des moyens positifs pour faire face à la situation par rapport à ceux et celles qui démontraient plus de difficulté devant les défis quotidiens.

Les textes de jeunes ont ensuite été recueillis par Siobhan McDonagh, une étudiante de troisième année en Relations Humaines à Concordia. 420 textes ont ainsi été analysés. L'âge des participants et participantes étaient de 12 à 15 ans et de 16 à 20 ans.

Le processus a été le suivant : La grille d'animation contenant les étapes du programme a d'abord été envoyée aux enseignantes et intervenantes et ils ont pu modifier certaines questions. Toutefois les 6 étapes n'ont pas été modifiées. 3 sessions d'écriture de 20 minutes utilisant les 6 étapes de SCYiBL ont ensuite été menées.

Les résultats ci-dessous démontrent qu'un sexe ainsi qu'un groupe d'âge particulier ont beaucoup plus de mal à trouver des points positifs sur lesquels se concentrer.

GENRE Résultats Positifs Résultats Négatifs Femme 50% 54% Homme 1% 99% Non identifié 50% 50% Groupe des 12-15 ans Ce groupe a présenté des résultats plus positifs (émotions plus agréables et plus de positivisme).

Groupe des 16-20 ans.

Ce groupe a présenté des résultats plus négatifs (émotions plus désagréables et moins de positivisme).

Les résultats indiquent que la plupart des filles avaient une meilleure perception de leurs émotions et de la manière de trouver un résultat positif, tandis que les garçons avaient du mal à exprimer leurs émotions et ne parvenaient pas à trouver une issue positive. Les filles avaient des solutions vers lesquelles se tourner comme la tenue d'un journal, le sport et la méditation, au contraire des garçons. Les jeunes de 12 à 15 ans étaient beaucoup plus positifs dans leurs écrits, alors que les 16-20 ans ont montré plus d'émotions négatives et plus de difficultés à faire face à la COVID.

Ces conclusions rejoignent les observations faites par la Dre Blais et la professeure-chercheuse Mélissa Généreuxhttps://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1766629/sante-mentale-jeunes-secondaire-universite-coronavirus-sherbrooke au cours de la dernière année concernant la santé mentale des jeunes en temps de pandémie, où les adolescentes plus âgées semblaient être ceux et celles qui vivaient le plus de difficultés.

Cette étude indépendante a permis de comprendre ce qui se passait chez les jeunes. En partageant leurs opinions sans se sentir jugés, SCYiBL a pu clairement identifier ce qu'ils ressentaient et quel fut leur processus cognitif, puisque les textes ont été rédigés dans leurs propres mots. Cette démarche permet également au personnel enseignant d'être mieux préparé à offrir le soutien et les outils nécessaires aux jeunes.

Par ailleurs, en utilisant la formule en 6 étapes, SCYiBL a pu analyser des textes provenant de sources multiples dans d'autres contextes, y compris des journaux scolaires et les données recueillies auprès de Sutton Québec, où SCYiBL a été intégré à différents niveaux de formation.

