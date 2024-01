MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Nespresso Canada accroît à nouveau l'accessibilité de sa solution de recyclage du sac vert au pays, grâce à laquelle les amateurs de café Nespresso peuvent contribuer au recyclage de ses capsules de café en aluminium directement de leur domicile. Aujourd'hui, l'entreprise annonce que toutes les communautés de l'Île-du-Prince-Édouard adhèrent fièrement au programme.

Désormais implanté dans plus de 1000 communautés au Canada, le programme du sac vert est une solution de collecte sélective simple et efficace. Elle permet notamment aux citoyens des communautés concernées de déposer leurs capsules Nespresso en aluminium usagées dans un sac vert, puis à placer ce dernier dans leur sac de recyclage à la maison. Ces sacs, qui sont entièrement recyclables et fournis par Nespresso, sont ensuite envoyés au centre de tri, puis confiés à un partenaire local pour subir un procédé mécanique séparant le marc de café de l'aluminium. L'aluminium est revalorisé et le marc de café utilisé comme compost de grande qualité sur des fermes locales.

Frédéric Pasquier, vice-président, marketing et communications corporatives chez Nespresso Canada, se réjouit de l'expansion du programme dans les provinces atlantiques : « Nous sommes heureux d'élargir l'accès à la solution du sac vert, cette fois aux citoyens de l'Île-du-Prince-Édouard, afin de donner une deuxième vie, de manière simple et efficace, aux capsules de café qu'ils consomment et apprécient au quotidien. Nous poursuivons nos démarches et nos efforts afin d'offrir prochainement cette solution à de nouvelles communautés. »

« Nous saluons l'expansion de la solution du sac vert de Nespresso à l'Île-du-Prince-Édouard et sommes fiers de contribuer à fournir des solutions environnementales durables aux foyers et entreprises de chez nous », souligne Heather Mayers, responsable de la gestion des matières résiduelles de Island Waste Management Corporation.

Il s'agit d'une initiative pour l'ensemble de l'île. Les membres du Club Nespresso de l'Île-du-Prince-Édouard devaient, auparavant, utiliser le sac rouge de Nespresso et le déposer dans une boîte postale de Postes Canada ou à un bureau de poste afin de recycler leurs capsules. Cet élargissement du programme fait suite à l'implantation récente du programme du sac vert dans 116 communautés de l'ouest de la Nouvelle-Écosse.

Certifiée B Corp depuis plus d'un an, les efforts en recyclage de Nespresso s'inscrivent dans le désir de l'entreprise de lutter contre le changement climatique et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, aligné avec la démarche Science Based Targets (SBTi) de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 120 000 fermiers répartis 15 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté. Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 82 pays et emploie plus de 13 900 personnes. En date de 2021, son réseau de distribution mondial est constitué de plus de 816 boutiques dans 536 villes. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com .

Renseignements: Source : Yasmine Elmir, Spécialiste des communications internes et corporatives, Nespresso Canada, Courriel : [email protected]; Renseignements média : Camille Lavoie, Conseillère principale, Hill & Knowlton, Téléphone : 514 375-2734, Courriel : [email protected]