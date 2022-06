MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'IFRS Foundation annonce aujourd'hui une série d'actions qui soutiennent l'établissement du Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board - ISSB) au sein de l'écosystème canadien spécialisé en durabilité. Parmi celles-ci, on compte la signature d'un nouveau protocole d'entente avec Montréal International pour l'obtention du soutien financier du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Ces actions font suite à l'annonce, lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) en novembre 2021, du choix de Montréal comme l'une des villes hôtes d'un centre de l'ISSB.

Ces développements s'inscrivent dans la foulée de la signature, en avril 2022, d'un protocole d'entente avec des parties prenantes du secteur privé, orchestrée par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Depuis, l'IFRS Foundation a :

signé un protocole d'entente pour le secteur public, coordonné par Montréal International pour l'obtention du soutien financier des gouvernements du Canada et du Québec;

et du Québec; entrepris ses activités à Montréal en juin 2022, avec la réunion des administrateurs de l'IFRS Foundation, et commencé à assurer la présence de l'ISSB à Montréal, notamment avec l'arrivée de nouveaux employés et la nomination à l'ISSB de MM. Jeffrey Hales et Michael Jantzi ;

; annoncé la nomination de Charles-Antoine St-Jean à titre de directeur régional -- Amériques au bureau de Montréal, qui sera notamment responsable de l'intégration des travaux de l'ISSB dans l'écosystème canadien spécialisé en durabilité;

à titre de directeur régional -- Amériques au bureau de Montréal, qui sera notamment responsable de l'intégration des travaux de l'ISSB dans l'écosystème canadien spécialisé en durabilité; prévu à son programme les premières réunions de l'ISSB qui auront lieu à Montréal en octobre et décembre 2022;

confirmé la tenue du premier symposium de l'ISSB à Montréal (les dates seront annoncées ultérieurement).

L'annonce d'aujourd'hui coïncide avec la première réunion des administrateurs de l'IFRS Foundation à Montréal, qui se déroule du 28 au 30 juin. Ces derniers sont responsables de la gouvernance, de la surveillance et du financement de la fondation, ainsi que de la nomination des membres de l'International Accounting Standards Board (IASB) et de l'ISSB. Dans le cadre de cette rencontre, les administrateurs de l'IFRS Foundation tiendront, avec CPA Canada, un événement visant à remercier les participants des secteurs privé et public du Canada pour leur soutien.

Erkki Liikanen, président du conseil de gouvernance de l'IFRS Foundation :

« Les étapes qui viennent d'être franchies se veulent une réponse à l'engagement des parties prenantes canadiennes à l'égard de l'importante mission confiée à l'ISSB. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont témoigné leur confiance envers notre organisation. Nous avons fort à faire, et nous sommes heureux de pouvoir travailler en étroite collaboration avec nos partenaires canadiens. »

Emmanuel Faber, président de l'ISSB :

« Je suis très heureux des avancées constantes réalisées jusqu'à maintenant à Montréal. Les activités importantes qu'y mènera l'ISSB seront essentielles à l'établissement de notre présence dans les Amériques. Je suis impatient de travailler avec mes collègues de l'ISSB basés à Montréal et avec nos partenaires des secteurs public et privé. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada :

« Nous sommes heureux de souligner l'ouverture du nouveau bureau de l'ISSB à Montréal, qui résulte du travail acharné et du financement de dizaines d'institutions publiques et privées canadiennes. Ce nouveau bureau fera avancer le rôle du Canada en tant que chef de file dans le domaine de la finance durable et contribuera à faire en sorte que le Canada soit au centre de la transition mondiale en cours vers la carboneutralité. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec :

« Notre gouvernement se réjouit de la mise en place d'un bureau de l'International Sustainability Standards Board à Montréal. En plus de contribuer au rayonnement de la ville, nous aiderons les entreprises et les organisations à privilégier le développement durable. Ce projet fait partie intégrante des objectifs environnementaux ambitieux de notre gouvernement en réponse à la crise des changements climatiques. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides :

« L'ouverture d'un centre important de l'International Sustainability Standards Board confirme la place qu'occupent Montréal et le Québec parmi les centres financiers mondiaux de la finance durable. Je suis fière que le gouvernement du Québec s'associe à ce projet d'envergure. Cette nouvelle organisation internationale au Québec renforcera notre rayonnement à l'international et vient réaffirmer l'importance que nous accordons au développement durable. L'ISSB peut compter sur l'engagement et l'expertise de pointe de la communauté québécoise de la finance durable. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal :

« Notre administration est fière d'accueillir une nouvelle organisation de renommée internationale. Montréal fait partie des chefs de file en finance durable au Canada et en Amérique du Nord, et l'arrivée de l'ISSB dans la métropole accélérera la mobilisation des autres villes du Canada et d'Amérique du Nord pour réduire l'empreinte écologique mondiale. La transition écologique est le plus grand défi de notre siècle et nous sommes déterminés à relever ce défi avec toutes les forces vives locales et internationales. »

Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International :

« Le bureau montréalais de l'ISSB est un projet qui a mobilisé les secteurs public et privé, et c'est un plaisir de voir les efforts porter fruit. Le Symposium de l'ISSB et les autres activités prévues à Montréal placent notre métropole à l'avant-garde du développement économique vert tout en consolidant la grande communauté locale d'organisations internationales spécialisées dans le développement durable et les questions environnementales. »

Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada :

« Le début des activités de l'ISSB à Montréal témoigne avec éloquence des efforts fructueux déployés par la coalition des Champions canadiens à l'endroit des normes mondiales en matière d'information sur la durabilité. L'effort collectif d'un large éventail de secteurs d'activité a amené l'ISSB au Canada et a confirmé le rôle de notre pays en tant qu'acteur à part entière dans la création d'un référentiel mondial commun qui aboutira à une information uniforme sur la durabilité. »

