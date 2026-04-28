Cet événement annuel est reconnu comme l'un des évènements les plus prestigieux dans le domaine de l'ingénierie et de la technologie. Il rend hommage à des innovateurs de renom dont les avancées dans les domaines de l'informatique, des communications, de l'intelligence artificielle, de l'énergie, de la robotique et d'autres secteurs façonnent l'avenir de la façon dont le monde vit, travaille et communique.

« La cérémonie de remise des prix de l'IEEE rend hommage aux réalisations exceptionnelles de personnes dont les travaux repoussent les limites de ce que la technologie peut apporter à l'humanité », a déclaré Mary Ellen Randall, présidente de l'IEEE pour 2026. « Les lauréats de cette année démontrent comment l'ingénierie et la technologie stimulent des progrès substantiels dans tous les secteurs et partout dans le monde, inspirant les générations futures à façonner l'avenir. »

Ouvrir la voie à la relève

La soirée a culminé avec la médaille d'honneur de l'IEEE, la plus haute distinction de l'organisation, qui a été décernée à Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, pour son leadership pionnier en informatique accélérée et en intelligence artificielle. M. Huang a fait don de cette récompense en espèces, à laquelle s'ajoute un don équivalent de la fondation Jen-Hsun and Lori Huang, afin de soutenir de nouvelles bourses d'études et les initiatives STEM de l'IEEE TryEngineering.

Chris A. Malachowsky, cofondateur de NVIDIA, a également reçu la médaille Robert N. Noyce 2026 de l'IEEE pour son leadership en matière d'architectures informatiques parallèles et son leadership en conception de semi-conducteurs. M. Malachowsky a également fait don de sa récompense en espèces à l'initiative « TryEngineering » de l'IEEE afin de soutenir les projets destinés à initier les enfants d'âge scolaire à l'ingénierie.

À la croisée de la technologie et de l'humanité

Réunissant certains des plus grands esprits de la technologie, l'événement met également en lumière le rôle unique de l'IEEE en réunissant les disciplines et les perspectives pour stimuler l'innovation de pointe et relever les défis du monde. La cérémonie de cette année avait pour thème « Intersections » et a dévoilé un film de data‑storytelling réalisé spécialement en collaboration avec la conceptrice de données Giorgia Lupi et son équipe chez Pentagram, afin d'illustrer les parcours communs et les collaborations qui relient les lauréats de 2026.

Créé il y a plus d'un siècle, le programme des prix de l'IEEE récompense les personnes et les équipes dont les innovations ont fait progresser la technologie et amélioré la condition humaine. Le programme comprend la médaille d'honneur de l'IEEE et une gamme de médailles et de prix techniques par domaine dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique et de la technologie.

À propos de l'IEEE

L'IEEE est une organisme de bienfaisance et la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l'avancement de la technologie pour le bien de l'humanité. Grâce à ses publications largement citées, à ses conférences, à ses normes techniques et à ses activités professionnelles et éducatives, l'IEEE s'impose comme une référence dans de nombreux domaines, allant des normes internationales aux systèmes aérospatiaux, en passant par l'informatique, les télécommunications, le génie biomédical, l'énergie électrique et l'électronique grand public. Pour en savoir plus, visitez https://www.ieee.org.

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SOURCE IEEE