L'IEEE annonce un appel à communications pour ses nouvelles revues en accès libre

L'IEEE élargit le cadre des revues en accès libre vouées à des technologies clés

PISCATAWAY, New Jersey, 30 septembre 2019 /CNW/ - L'IEEE, la plus grande organisation mondiale de professionnels techniques, œuvrant au progrès de la technologie au service de l'humanité, a annoncé aujourd'hui son appel à communications pour ses nouvelles revues totalement libre d'accès par la voie dorée. Étant leader de la recherche en génie électrique et en informatique auprès des milieux universitaires et industriels, l'IEEE s'emploie, par son engagement, à contribuer à la poursuite de la recherche scientifique et à favoriser l'accessibilité à l'information technologique.

« L'IEEE est fière de lancer l'appel à contributions à ses nouvelles revues en accès libre, des publications totalement libres d'accès offrant un contenu scientifique et technique de haute qualité et avant-garde accessible aux chercheurs du monde entier », a déclaré Stephen Welby, directeur exécutif et chef de l'exploitation de l'IEEE. « Cet appel offre aux auteurs une belle occasion de profiter de la visibilité que donnera chaque revue vu que les articles, une fois publiés, seront à la disposition des cinq millions d'utilisateurs mensuels uniques de la bibliothèque numérique Xplore® de l'IEEE. »

Voici, entre autres, les nouvelles revues de l'IEEE totalement libres d'accès par la voie dorée :

IEEE Open Journal of Antennas and Propagation

IEEE Open Journal of Circuits and Systems

IEEE Open Journal of the Communications Society

IEEE Open Journal of the Computer Society

IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology

IEEE Open Journal of Industry Applications

IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society

IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems

IEEE Open Journal of Nanotechnology

IEEE Open Journal of Power Electronics

IEEE Open Journal of Signal Processing

IEEE Open Journal of Solid-State Circuits

IEEE Open Journal of Vehicular Technology

Chaque revue en accès libre respectera les normes d'examen par comité de lecture, des normes élevées établies par l'IEEE, et s'appuiera sur les communautés techniques d'experts de l'IEEE pour publier régulièrement la teneur la plus citée dans de nombreux domaines technologiques. Toutes les nouvelles revues en libre accès seront intégralement conformes aux mandats actuels des principaux bailleurs de fonds, y compris l'utilisation de la licence d'attribution Creative Commons (CC BY) permettant aux auteurs de conserver les droits d'auteur.

Les premiers articles seront publiés dès les premiers mois de 2020. Pour en savoir plus sur les nouvelles revues IEEE en accès libre, y compris les dates de dépôt d'un article technique pour examen et le processus y afférent, veuillez consulter le site open.ieee.org.

À propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus grande organisation mondiale de professionnels techniques œuvrant au progrès de la technologie au profit de l'humanité. Grâce à ses publications de grande notoriété, tout comme ses congrès, ses normes technique et ses activités professionnelles et éducatives, l'IEEE est une voix digne de confiance dans de nombreux domaines allant des systèmes aérospatiaux, de l'informatique et des télécommunications au génie biomédical, à l'électricité et à l'électronique grand public. En savoir plus

