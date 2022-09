PISCATAWAY , N.J., 23 septembre 2022 /CNW/ - L'IEEE, la plus grande organisation professionnelle technique au monde qui se consacre à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité, a annoncé aujourd'hui que Sophia Muirhead deviendra sa directrice générale et cheffe de l'exploitation (COO) à compter du 1er janvier 2023.

« Sophia a fait ses preuves en matière de collaboration avec le conseil d'administration et possède une connaissance approfondie de notre organisation » a déclaré K. J. Ray Liu, président et directeur général de l'IEEE. « Sa vaste expérience renforcera le travail du conseil d'administration pour offrir un foyer professionnel à nos membres et pour servir la communauté de l'ingénierie et de la technologie dans le monde entier. »

« J'ai été attiré par l'IEEE en 2019 parce qu'il s'agit d'une organisation basée sur une mission, conçue pour servir l'intérêt public, ses membres et servir un objectif plus grand. Je suis honorée et fière d'être sélectionnée comme la prochaine directrice générale et cheffe de l'exploitation de l'IEEE » a commenté Muirhead. « Je suis impatiente de collaborer avec les dirigeants, les membres et le personnel de l'IEEE pour faire avancer la mission de l'IEEE dans le monde entier. »

Depuis 2019, Muirhead occupe le poste d'avocat général et de responsable de la conformité de l'IEEE. Avant de rejoindre l'IEEE, Sophia était vice-présidente senior, directrice juridique et secrétaire générale du Conference Board, une organisation mondiale d'adhésion aux entreprises. Elle a été la première directrice juridique de l'histoire en plus de 100 ans d'existence du Conference Board. Tout au long de sa carrière, Mme Muirhead a également assumé des rôles opérationnels dans le cadre desquels elle a établi de nouveaux domaines de pratique et de nouvelles capacités, trouvé de nouvelles voies de croissance et joué un rôle de catalyseur dans la transformation de l'efficacité des organisations pour l'avenir. Elle est un cadre supérieur expérimentée et un conseillère de confiance pour les conseils d'administration et les fiduciaires, les PDG, ses pairs et ses collègues.

Mme Muirhead est membre du conseil d'administration de la fondation du Hunter College, où elle siège aux comités d'audit, de préparation au droit et de préparation aux affaires. Elle est titulaire d'un J.D. de la Harvard Law School et d'un B.A. magna cum laude en sciences politiques du Hunter College.

L'IEEE et ses membres incitent la communauté mondiale à innover pour un avenir meilleur grâce à ses plus de 400 000 membres dans plus de 160 pays, et à ses publications, conférences et activités professionnelles et éducatives hautement citées. L'IEEE est une voix de confiance pour l'information sur l'ingénierie, l'informatique et la technologie, au niveau mondial. L'IEEE parraine plus de 1800 conférences et événements annuels et publie près d'un tiers de la littérature technique mondiale en génie électrique, en informatique et en électronique. L'IEEE élabore également des normes internationales, dont l'importante norme IEEE 802}® pour les réseaux locaux, métropolitains et autres, notamment Ethernet et les réseaux locaux sans fil (Wi-Fi®).

À propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde, qui se consacre à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité. Grâce à ses publications, ses conférences, ses normes technologiques et ses activités professionnelles et éducatives, l'IEEE est la voix de confiance dans une grande variété de domaines allant des systèmes aérospatiaux, des ordinateurs et des télécommunications au génie biomédical, à l'énergie électrique et à l'électronique grand public. Pour en savoir plus, visitez http://www.ieee.org

