L'IEEE annonce 14 nouvelles revues en libre accès

L'IEEE offrira plus d'options de haute qualité pour les auteurs et les chercheurs

PISCATAWAY, New Jersey, 11 juin 2019 /CNW/ - L'IEEE, la plus grande organisation technique professionnelle mondiale dont l'objectif principal est de développer la technologie au profit de l'humanité, a annoncé aujourd'hui le lancement de 14 nouvelles revues totalement libres d'accès couvrant un large éventail de technologies, notamment les télécommunications, l'informatique, le génie biomédical, la technologie automobile, le traitement des signaux, les applications industrielles, l'énergie et bien plus encore. Les nouvelles revues commenceront à accepter des articles à l'automne 2019 et publieront les premiers articles début 2020.

Organisme sans but lucratif, l'IEEE est également le chef de file mondial du génie électrique et des domaines associés. L'IEEE publie 23 des 24 principales revues spécialisées en génie électrique et électronique d'après leur facteur d'impact. « Le programme de publication de l'IEEE continue d'évoluer et de se développer », a déclaré Stephen Welby, directeur exécutif et directeur de l'exploitation de l'IEEE. « L'IEEE continue de soutenir la science ouverte et de fournir plus d'options et de choix pour soutenir le travail et répondre aux besoins de tous les auteurs et les chercheurs - qu'il s'agisse de ceux qui préfèrent publier dans des revues à abonnement traditionnelles ou de ceux qui préfèrent ou ont besoin de publier dans des revues en libre accès. »

Des comités de rédaction indépendants aideront l'IEEE à tenir son engagement visant à publier des articles de qualité, y compris des études de pointe et des innovations technologiques révolutionnaires. Chaque nouvelle revue respectera les normes exigeantes établies par l'IEEE en matière d'examen collégial, en s'appuyant sur des communautés techniques d'experts pour continuer à publier les contenus les plus fréquemment cités. Chaque revue sera dirigée par un rédacteur en chef expert et accompli.

Les nouvelles revues en accès libre de l'IEEE incluent :

IEEE Open Journal of Antennas and Propagation

IEEE Open Journal of Circuits and Systems

IEEE Open Journal of the Communications Society

IEEE Open Journal of the Computer Society

IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology

IEEE Open Journal of Industry Applications

IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society

IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems

IEEE Open Journal of the Microwave Theory and Techniques Society

IEEE Open Journal of Nanotechnology

IEEE Open Journal of Power Electronics

IEEE Open Journal of Signal Processing

IEEE Open Journal of Solid-State Circuits

IEEE Open Journal of Vehicular Technology

Ces nouvelles revues constituent des ajouts importants au portefeuille reconnu et respecté de revues en libre accès de l'IEEE. Ce portefeuille inclut IEEE Access®, IEEE Photonics Journal, IEEE Journal of the Electron Devices Society, IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits, IEEE Power and Energy Technology Systems Journal et IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine.

Création de nouvelles sections thématiques dans IEEE Access

IEEE Access, la revue en accès libre de portée générale de l'IEEE, lancera bientôt également des sous-sections spécifiques à chaque discipline alignées sur les communautés techniques de l'IEEE suivantes : IEEE Broadcast Technology Society, IEEE Electronics Packaging Society, IEEE Photonics Society, IEEE Reliability Society, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE Power & Energy Society et IEEE Vehicular Technology Society.

Autres nouveautés

L'IEEE fera également de l'IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing une revue en libre accès en 2020.

Toutes les nouvelles revues en libre accès seront intégralement conformes aux mandats des bailleurs de fonds, y compris le plan S, car tous les articles seront publiés sous licence d'attribution Creative Commons (CC-BY), permettant aux auteurs de conserver les droits d'auteur.

Les nouvelles revues en libre accès et les nouvelles sous-sections seront hébergées sur la plateforme IEEE Xplore®, consultée par plus de cinq millions d'utilisateurs uniques par mois. Pour plus de renseignements sur chacun de ces titres, visitez open.ieee.org.

À propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus grande organisation technique professionnelle mondiale dont l'objectif principal est de développer la technologie au profit de l'humanité. Au travers de ses publications, conférences, normes technologiques et de projets et activités professionnelles et éducatives fréquemment cités, l'IEEE est une voix digne de confiance dans une grande variété de domaines allant des systèmes aérospatiaux à l'informatique en passant par les télécommunications, le génie biomédical, l'énergie électrique et l'électronique grand public. En savoir plus.

Personne-ressource pour les médias :

Monika Stickel

+1 732 562 6027

m.stickel@ieee.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619504/IEEE_Logo.jpg

SOURCE IEEE