MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Après presque 21 années à la barre de l'organisation, Michel Kelly-Gagnon quittera son poste de PDG de l'Institut économique de Montréal (IEDM) en 2023.

M. Kelly-Gagnon continuera d'occuper ses fonctions actuelles jusqu'à l'arrivée de son successeur, dont le processus de recrutement débutera plus tard cet automne. Il demeurera par la suite activement et régulièrement impliqué dans l'organisation à titre de « président-fondateur » et membre de son conseil d'administration.

Sous la gouverne de M. Kelly-Gagnon, l'IEDM est devenu l'un des groupes de réflexion indépendants les plus importants au Canada, avec des bureaux à Montréal et Calgary.

« Grâce aux employés, administrateurs et fidèles donateurs de l'IEDM, j'ai été en mesure de jouer un rôle clé dans le développement de cette voix unique et essentielle qu'est l'IEDM dans les débats économiques et sociaux au Québec et dans l'ensemble du Canada. Ce fut pour moi une véritable bénédiction d'occuper un emploi qui correspond autant à mes valeurs profondes. Je suis par ailleurs enthousiaste à l'idée de continuer à appuyer l'organisation en collaboration avec le prochain PDG », souligne M. Michel Kelly-Gagnon.

« Michel a été rien de moins que le bâtisseur de l'IEDM. Il laisse derrière lui une organisation en excellente santé financière et dont le rayonnement est exceptionnel. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir compter sur son aide dans l'avenir afin de poursuivre notre croissance, notre rayonnement et notre impact », ajoute pour sa part Mme Hélène Desmarais, présidente du conseil d'administration de l'IEDM.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

SOURCE Institut économique de Montréal

Renseignements: Demandes d'entrevues : Daniel Dufort, Cell. 438-886-9919 /courriel [email protected]