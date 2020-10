L'IDU reçoit favorablement la Vision Hamel-Laurentienne de la Ville de Québec

QUÉBEC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de développement urbain (IDU) appuie dans ses grandes lignes le projet de Vision d'aménagement du pôle urbain Hamel-Laurentienne, qui permettra d'accélérer la revitalisation du secteur, notamment par sa densification, l'introduction d'une plus grande mixité et d'une place enviable aux transports collectifs.

Une bonne nouvelle pour Québec

Le président du Conseil régional de Québec (CRQ) de l'IDU, M. André Fortin, n'a pas manqué de mentionner les bénéfices potentiels de la revitalisation du secteur, pour l'ensemble de la communauté. « Plus que jamais et avec l'arrivée prochaine du Réseau structurant de transport en commun, il devenait incontournable de réaménager ce secteur de la ville. En favorisant notamment une mixité des usages et des clientèles, en encourageant le transport durable et en créant des milieux de vie et de travail attractifs, c'est toute la population de Québec qui en bénéficiera », a-t-il mentionné.

Une vision qui se rapproche de celle de l'IDU

D'ailleurs, ce projet de vision n'est pas sans rappeler celle que l'IDU avait déjà projetée pour le secteur, dans un exercice de réflexion réalisé à l'occasion de l'événement IntenCité Québec 2019. Cette réflexion collective avait permis de déceler non seulement le potentiel de redéveloppement de ce secteur et de proposer des améliorations pour optimiser sa densité, sa diversité et son design, mais également de proposer une approche de type Transit Oriented Development (TOD), qui mise « sur le côté désirable de la densité, de l'intensité, pour rendre les milieux de vie plus attrayants et plus attractifs, pour tous.1»

Dans le cadre des consultations publiques qui succèderont au dépôt de ce projet préliminaire, l'IDU prévoit déjà déposer un mémoire et soumettre quelques-unes de ses recommandations, pour le bénéfice de l'administration municipale.

À propos de l'IDU : www.idu.quebec



12019. Institut de développement urbain du Québec. Potentiel de redéveloppements des pôles structurants. En ligne. https://www.dropbox.com/s/exfgbrqxpizhv5a/FInal%20-%20IntenCit%C3%A9_Rapport_3.0%20SANS%20MARQUE.pdf?dl=0

SOURCE Institut de développement urbain du Québec - IDU

Renseignements: Pascale Bernier-Bergeron, Conseillère, Paradigme Stratégies, Cell. : 418 953-7256, [email protected], www.idu.quebec

Liens connexes

https://idu.quebec/