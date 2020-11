L'IDU déçu du projet de règlement sur l'inclusion de Montréal

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de développement urbain (IDU) est déçu de l'insistance manifestée par Montréal d'aller de l'avant avec une règlementation qui augmentera le coût de logement et diminuera encore plus son attractivité par rapport aux banlieues. L'IDU partage l'intention d'augmenter l'offre de logements sociaux et abordables à Montréal et souhaite appuyer la Ville dans ses démarches pour y arriver. Malheureusement les moyens choisis par les autorités nous éloignent de l'objectif.

Déjà en mai, l'Office de consultation publique de Montréal constatait que l'imposition de contraintes économiques sur le seul territoire de Montréal contredisait l'intention de mixité de la Ville. L'Office craignait une attractivité réduite pour Montréal alors que sévit une pénurie de logements, elle recommandait aux autorités de reporter les volets abordable et social de son projet.

Les autorités publiques choisissent d'ignorer l'avis de l'Office de consultation et persistent à choisir le mauvais chemin en matière de mixité.

« Ce qui est certain c'est que la Ville avait un autre choix. Elle pouvait choisir de proposer des incitatifs avec de réels « bonus de densité »; elle pouvait aussi rallier les forces économiques et sociales de Montréal pour demander à Québec une véritable politique nationale d'habitation accompagnée des investissements publics à la hauteur des besoins en logements social, abordable et familial. À la place, la Ville a baissé les bras et demande aux nouveaux acquéreurs ou locataires de logements neufs de payer les coûts de sa réglementation en lieu et place du gouvernement. » a déclaré Jean-Marc Fournier, PDG de l'IDU.



La pandémie accroit le fardeau financier de nombreux Montréalais et inquiète les acteurs économiques et sociaux. L'heure est au rassemblement pour la relance de Montréal et le secteur immobilier veut en être un partenaire actif. « Au cours des prochaines semaines, il est inévitable que les nombreuses failles de ce projet de règlement apparaissent au grand jour, nous serons là pour tendre la main à la Ville pour qu'elle mette de côté cette mécanique pénalisante et que nous nous donnions ensemble les moyens efficaces pour atteindre une meilleure mixité. Notre ville peut être attractive, abordable et inclusive, il suffit de le faire ensemble » a conclu Jean-Marc Fournier.

À propos de l'IDU

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial.

