L'IA, moteur de l'expérience client numérique offerte par la TD

L'intelligence artificielle propulsée par Layer 6, la division d'IA de la TD, servira à créer une expérience client personnalisée dans tous les canaux numériques de la Banque, en commençant par l'appli TD, classée au premier rang de sa catégorie

TORONTO, le 31 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (TD) a annoncé qu'il misera sur l'intelligence artificielle (IA) pour offrir aux clients des conseils et des renseignements plus personnalisés et contextuels par l'entremise d'une nouvelle expérience actuellement appelée MaTD. Bien qu'elle en soit encore à l'étape de validation, l'expérience tirera profit des capacités de prévision avancées des modèles d'IA de Layer 6 pour aider les clients à prendre des décisions financières avec confiance.

« Comme un nombre grandissant de clients utilisent nos plateformes numériques, nous voulons être en mesure d'offrir une expérience plus personnalisée dans tous nos canaux; l'expérience MaTD représente une importante évolution du parcours numérique du client jusqu'à maintenant, explique Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements de la TD. Doter notre application mobile de la puissance de l'IA nous aidera à anticiper les besoins des clients pour qu'on puisse leur transmettre la bonne information au bon moment de façon fluide - afin de les aider à se sentir plus en confiance quant à leurs décisions financières. »

L'expérience MaTD permettra aux clients d'obtenir des renseignements proactifs, personnels et contextuels. Elle combine des données sur les habitudes de dépenses des clients et le solde de leur compte chaque mois à l'apprentissage machine; les clients acquièrent ainsi des connaissances pour les aider à gérer leurs finances. Grâce à cette nouvelle expérience, chaque client recevra de l'information personnalisée, sur laquelle il peut agir, ce qui pourrait l'aider à prendre des décisions financières avisées.

Parmi les fonctions qui sont en cours de validation figure un outil de prévision de solde propulsé par l'IA qui préviendrait les clients qu'une facture s'en vient, puis leur offrirait, de manière proactive, des conseils personnalisés et des options financières pour les aider à couvrir leurs dépenses.

« En fin de compte, l'IA transforme nos interactions avec les clients et nous permet d'offrir une expérience plus personnalisée qui n'était pas possible avec un service purement numérique, affirme Tomi Poutanen, chef, Intelligence artificielle (IA) à la TD. L'expérience MaTD sera la manifestation la plus visible et la plus concrète de l'IA pour les clients. Notre but est de mettre à profit la technologie pour que nos clients bénéficient d'une réelle valeur ajoutée. »

Évolution de l'appli TD

La mise en œuvre de l'expérience MaTD s'inscrit dans le cadre des efforts constants de la TD pour créer une expérience numérique personnalisée qui aide les clients à accroître leur confiance financière. Tout cela a commencé par Dépense TD, un outil pour surveiller ses dépenses et fixer des objectifs financiers grâce auquel les clients peuvent voir leurs dépenses et en faire le suivi en temps réel dans leurs comptes TD.

TD Clari, l'assistant virtuel de la TD propulsé par l'IA qui a été lancé plus tôt cette année, tire profit de la plateforme d'intelligence artificielle conversationnelle de Kasisto pour informer instantanément les clients sur leurs dépenses personnelles.

Selon App Annie, une entreprise de la Silicon Valley spécialisée dans l'analyse et les données de marché propres aux applications, la TD figure constamment en tête des principales applications de services bancaires de détail au Canada.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

