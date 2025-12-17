FONTAINEBLEAU, France, SINGAPOUR et SAN FRANCISCO, le 17 déc. 2025 /CNW/ -- INSEAD, The Business School for the World, a annoncé aujourd'hui le lancement de Botipedia, le plus grand portail de connaissances encyclopédiques au monde.

Les encyclopédies ont beaucoup évolué, des éditions imprimées des années 1800 aux CD-ROM des années 1990, en passant par le contenu publié en ligne par le public sur Wikipédia. Quelles sont les prochaines étapes?

Propulsé par une capacité d'IA exclusive, Botipedia tire parti de centaines d'algorithmes pour imiter le travail de la multitude d'humains qui entrent des informations sur Wikipédia. Chaque entrée est traitée par la technique Dynamic Multi-method Generation (DMG), soutenue par des ensembles de données uniques composés d'une vaste bibliothèque d'archives et de flux satellites qui fournissent des données vérifiables de grande qualité. Botipedia cite directement des sources fiables ou génère du contenu entièrement original à l'aide de techniques de génération automatique de texte (GAT) conçues pour éviter les hallucinations ou les préjugés intrinsèques.

En Botipedia, il n'y a pas de sujet, d'événement, de langue ou de région trop obscure pour un article. Alors que Wikipédia compte environ 64 millions d'articles en anglais, Botipedia génère plus de « 400 milliards » d'entrées dans plus de 100 langues.

« Nous créons Botipedia pour offrir à tous un accès égal à l'information, sans qu'aucune langue ne soit laissée pour compte », a déclaré Phil Parker , professeur de sciences de la gestion de l'INSEAD, créateur de Botipedia et détenteur de l'un des premiers brevets dans le domaine de l'IA générative. « Nous nous concentrons sur le contenu fondé sur des données et des sources dont la provenance a été vérifiée, ce qui permet à l'utilisateur de voir le plus de points de vue possible, au lieu d'une source potentiellement biaisée. »

La technologie de Botipedia ne se limite pas aux grands modèles de langage ou à des méthodes d'IA générative semblables. Chaque type de production repose plutôt sur une méthode personnalisée. Par exemple, le texte ou les tableaux liés aux conditions météorologiques sont générés pour toutes les longitudes et latitudes possibles à l'aide de méthodes géospatiales. Cette approche a l'avantage d'augmenter considérablement la quantité et l'exactitude du contenu disponible.

Botipedia permet aux utilisateurs de trouver plus rapidement les documents dont ils ont besoin pour créer des articles nouveaux ou mis à jour, en particulier dans les langues mal desservies. Par exemple, dans Wikipédia, il y a 7 millions d'articles en anglais, mais seulement 40 000 en swahili. Cela limite l'accès des locuteurs swahilis à plus de 99 % du contenu de Wikipédia. L'utilisation de la technique DMG par Botipedia a un avantage secondaire, qui consiste à être plus durable, fonctionnant à une fraction de la puissance de traitement par rapport aux méthodes reposant grandement sur les unités centrales graphiques, comme ChatGPT.

« Botipedia est l'une des nombreuses initiatives du Human and Machine Intelligence Institute (HUMII) que nous mettons en place à l'INSEAD, a déclaré Lily Fang , doyenne de la recherche et de l'innovation, INSEAD. « Il s'agit d'une application pratique qui s'appuie sur la propriété intellectuelle liée à l'INSEAD pour aider les gens à prendre de meilleures décisions grâce à des connaissances alimentées par la technologie. Nous voulons des technologies qui améliorent la qualité et le sens de notre travail et de notre vie, afin de conserver l'agentivité humaine et la valeur à l'ère de l'intelligence artificielle. »

Botipedia a été lancé lors du INSEAD AI Forum à Singapour et est actuellement accessible sur invitation uniquement; le public y aura accès sous peu. Pour demander un accès, rendez-vous ici . Pour regarder la vidéo de démonstration, cliquez ici .

