CHONGQING, Chine, 8 septembre 2025 /CNW/ - Un reportage d'iChongqing : Le salon World Smart Industry Expo 2025 a ouvert ses portes le 5 septembre à Chongqing, mettant en vedette plus de 550 entreprises qui présentent plus de 3 000 innovations, de la conduite autonome aux cockpits d'IA, en passant par le cinéma à réalité étendue et les cafés robotisés, soulignant comment l'IA transforme l'industrie et la vie.

Centrée sur l'IA+ et les véhicules intelligents à énergie nouvelle connectés, l'exposition de cette année met en lumière la gouvernance des villes numériques, la robotique, la vie intelligente et l'économie des basses altitudes, Singapour étant le pays d'honneur invité et la province du Sichuan la province d'honneur invitée.

Lors de la cérémonie d'ouverture, neuf conférenciers ont expliqué comment l'IA stimule le changement social. Harry Shum Heung-Yeung, président du Conseil de l'Université des sciences et de la technologie de Hong Kong et membre étranger de la National Academy of Engineering des États-Unis, a souligné l'essor de l'intelligence intégrée, prédisant les robots qui peuvent apprendre, s'adapter et collaborer dans des contextes réels.

Cedrik Neike, membre du conseil d'administration et chef de la direction des industries numériques de Siemens AG, a déclaré que l'IA accélère le virage vers l'automatisation par définition logicielle, permettant aux industries de devenir plus flexibles, efficaces et durables.

L'exposition accueille 11 événements de jumelage sur l'IA, la transformation numérique et le financement par actions, rassemblant Huawei, Baidu et d'autres entreprises et 40 institutions d'investissement. Des contrats totalisant plus de 200 milliards de yuans (environ 27,5 milliards de dollars américains), dont 120 milliards de yuans sur place, ont été signés.

Des projets marquants, comme l'initiative de fabrication intelligente de Geely, renforceront les chaînes d'approvisionnement et stimuleront la grappe de fabrication de pointe « 33618 » de Chongqing, une stratégie municipale visant à améliorer la structure industrielle et à construire un centre de fabrication de pointe d'importance nationale, stimuler la croissance des véhicules à énergie nouvelle, de l'électronique, des matériaux, de la transformation alimentaire, des textiles et de la biomédecine.

Le pavillon consacré aux véhicules à énergie nouvelle de l'exposition réunit 20 constructeurs automobiles mondiaux, dont Changan, Seres et Tesla, soutenus par plus de 100 fournisseurs de pièces et partenaires de l'écosystème, mettant en valeur les progrès en matière de conduite intelligente, de véhicules définis par logiciel et de fabrication intelligente.

Il sert également de rampe de lancement pour les nouvelles technologies, y compris la marque « SDA Intelligence » de Changan, la plateforme de service de gestion intelligente des basses altitudes de Chongqing, l'architecture ouverte de l'informatique par l'IA, le système de supergrappes de l'IA de Sugon et le défi véhicules à énergie nouvelle en Chine.

Ayant eu lieu pour la première fois en 2018 et anciennement connue sous le nom de Smart China Expo, la World Smart Industry Expo est devenue une plateforme majeure pour l'innovation numérique, rassemblant des chefs de file de l'industrie, des universitaires et des décideurs politiques afin de présenter les percées technologiques intelligentes et de favoriser la collaboration mondiale.

