SHENZHEN, Chine, 10 octobre 2022 /CNW/ -- Pendant le congé de la fête nationale chinoise, « Qi Xiaomo », le premier personnage humain virtuel en 3D visible à l'œil nu, qui a été créé par Wuhan Windows Century Media Technology et Unilumin, est apparu dans le district de Hanyang de la ville de Wuhan.

Unilumin a utilisé un système de particules fluides intégré et une technologie de capture dynamique qu'elle a mis au point (système UAction) pour mener à bien l'ensemble du processus, depuis la définition du personnage, la création de l'image, la conception du scénarimage, jusqu'à la production tridimensionnelle et la synthèse du rendu, ce qui a permis d'obtenir une apparition étonnante de « Qi Xiaomo ». Nommée d'après la connotation culturelle de « Qiyu », elle est le premier personnage humain virtuel du métavers en 3D visible à l'œil nu en Chine. En tant qu'ambassadrice du marketing de marque et de la diffusion de la culture locale, « Qi Xiaomo » a un grand potentiel pour promouvoir le développement commercial environnant.

« Les yeux des trois villes », le plus grand écran 3D visible à l'œil nu de toute la région de la Chine centrale, est devenu un nouveau point de repère dans le quartier des affaires. Jusqu'à présent, le sujet gagne en popularité sur les microblogues et autres plateformes. Des dizaines de blogueurs ont téléchargé des vidéos s'y rapportant qui ont été visionnées des dizaines de millions de fois.

« Nous voulons construire un endroit social, élégant et luxueux dans le district de Hanyang. » Le président du Wuhan Hanyang Investment and Development Group a déclaré que l'afficheur 3D visible à l'œil nu (affichage commercial DEL UfixII d'Unilumin) pourrait donner au quartier des affaires traditionnel un sens total de la technologie.

Aujourd'hui, avec la popularité du métavers, la production d'images et la promotion de l'humain virtuel numérique sont devenues une tendance du secteur. L'industrie de métavers numérique devrait avoir une échelle de marché de plus de 270 milliards de yuans d'ici 2030.

Forte du lancement de l'adorable chat et de la jeune fille « Qi Xiaomo », Unilumin continuera d'élargir la « famille des humains virtuels numériques du métavers » en améliorant continuellement la technologie de l'humain virtuel numérique. Dans l'avenir, Unilumin présentera des effets visuels plus merveilleux et offrira un mode de vie nouveau et intelligent au public.

Fondée en 2004, Unilumin Group Co., Ltd a été inscrite à la Bourse de Shenzhen en 2011. Unilumin a établi des centres de recherche et développement en Chine, au Japon et aux États-Unis et elle a étendu ses réseaux de vente et de services à plus de 160 pays dans le monde.

SOURCE Unilumin Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yao Zhang, +86 13028704049