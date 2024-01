Dans le cadre de cette forte croissance des importations, jusqu'à 50 millions d'euros proviennent des pays de l'Union européenne. L'Italie est le premier exportateur d'huile d'olive et d'huile d'olive extra vierge vers le Canada, devant l'Espagne, la Tunisie, la Grèce, la Turquie et le Maroc, avec environ 21 757 tonnes d'huile d'olive et d'huile d'olive extra-vierge exportées en 2022, principalement de l'huile d'olive extra-vierge, ce qui représente environ les deux tiers des exportations totales.

« Nous visons à consolider cette tendance grâce à des initiatives mises en œuvre dans le cadre de la campagne « HUILE D'OLIVE DE L'UE : QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE À VOTRE TABLE », déclare Massimino Magliocchi, président de l'association de producteurs Olivicola Cosentina. « Nous espérons que cette campagne pourra être un moteur, non seulement pour notre production d'huile d'olive - l'origine du produit est réglementée et certifiée (l'huile certifiée PGI de Calabria est à 50 % biologique) - mais aussi pour d'autres produits certifiés qui, d'abord et avant tout, profiteront au régime alimentaire quotidien des consommateurs canadiens. »

« C'est pourquoi nous tenons à souligner, poursuit monsieur Magliocchi, que même si l'huile d'olive n'est pas un ingrédient typique de la cuisine canadienne traditionnelle, sa consommation a augmenté considérablement, ce qui indique à quel point les consommateurs canadiens connaissent bien l'huile d'olive. »

Les consommateurs sont de plus en plus conscients des innombrables avantages que l'huile d'olive et l'huile d'olive extra-vierge apportent non seulement pour leur valeur nutritive, mais aussi dans d'autres domaines qui leur sont aussi chers, par exemple la protection de l'environnement, garantie grâce à la production biologique et aux labels de qualité et à la durabilité environnementale qui caractérise l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis le respect des terres utilisées pour la culture jusqu'à l'utilisation la plus faible possible de pesticides.

L'huile d'olive et l'huile d'olive extra-vierge sont donc des produits sains et sécuritaires, pouvant garantir la qualité et le développement durable sur votre table.

