TALLAHASSEE, Floride, 28 août 2024 /CNW/ - Message d'intérêt public

Les finis en bois, les finis en béton et les autres revêtements de finition sont le plus souvent chargés de produits chimiques toxiques. Le contact physique, y compris le contact avec la peau, l'ingestion accidentelle ou l'inhalation de ces matières qui contiennent certains ingrédients, peut causer des dommages graves et souvent irréversibles à votre santé, y compris des dommages neurologiques, des dommages à la reproduction, l'asthme, le demitasse, la malformation, maladies respiratoires, y compris les cancers du poumon, de la leucémie, du foie et du rein. Cela peut inclure une toxicité aiguë qui présente des symptômes immédiats et une maladie retardée (future). Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger le manuel gratuitement -

Manuel des finissants et des prescripteurs sur la toxicité des ingrédients des matériaux de revêtement et les risques environnementaux

Pour en savoir plus sur l'industrie du fini et les pratiques couramment trompeuses, visitez https://odiesoil.com/blog/.

Coordonnées :

OCOOW LLC/Odie's Oil

[email protected]

(850) 695-2055

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2491855/Odie_s_Oil_Logo.jpg

SOURCE Odie's Oil