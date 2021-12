L'hôtel W Montréal dévoile son partenariat exclusif avec la célèbre maison de champagne française Moët & Chandon

Afin de souligner son partenariat, l'hôtel W Montréal offrira une dégustation de champagne exclusive jusqu'en février 2022. Cette expérience à la fois raffinée et unique se déroulera dans une pièce vitrée appelée « Champagne box », où jusqu'à six personnes auront la chance de déguster et savourer trois des fameuses cuvées de Moët & Chandon. Cette expérience de dégustation est ouverte aux invités et visiteurs de l'hôtel, et est offerte gratuitement aux visiteurs des suites WOW et EWOW. Pour les réservations, veuillez visitez OpenTable .

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous lancer dans ce partenariat avec la plus grande marque de champagne au monde, Moët & Chandon», a déclaré Alexandre Tessier, directeur des ventes et du marketing chez W Montréal. « Notre hôtel se consacre à offrir des expériences exclusives et extraordinaires à nos clients et cette collaboration en est le dernier exemple. Nous sommes impatients que les visiteurs découvrent nos installations de champagne éphémères hors du commun! »

Dans le cadre de la collaboration entre W Montréal et Moët & Chandon, la toute première machine distributrice de champagne Moët & Chandon dans un hôtel au Québec fera également ses débuts. Pour un temps limité, les clients séjournant dans des suites recevront des jetons échangeables contre deux bouteilles de 200 millilitres du fameux Brut impérial de Moët & Chandon.

Mais ce n'est pas tout. Le réveillon du Nouvel An est en place au W Montréal !

Le thème « Prêt à célébrer » va au-delà du champagne et englobe tous les éléments de l'offre de fêtes du W Montréal. Une Festa exceptionnelle pour le réveillon du Nouvel An aura lieu au restaurant Tbsp. Ce menu de 3 services est comparable à un menu dégustation, mais dans un contexte plus décontracté, mettant plutôt l'accent sur le concept du partage. Pour les réservations, veuillez visitez OpenTable . C'est une formule conviviale qui permet de goûter à tout !

Le fameux DJ Nico De Andrea, sera en direct le 31 décembre dès 23h00, dans le cadre de la série en cours au Vivoir exclusif du W (sans réservation). La programmation Dj de l'hôtel est organisée par Donald Lauture et a lieu les jeudis, vendredis et samedis.

À propos de DJ Nico De Andrea

Nico de Andrea est un Dj et producteur originaire du sud de la France dont la signature musicale se caractérise par un mélange de musique pop émotionnelle et mélancolique mêlée à des rythmes africains, house et techno. Ses derniers titres lancés par la maison de disques Headroom/Unity Records, dont « Monster », « Wish We Could », « Sun in Her Eyes », « Ghost in Me » ou « Woman » ont bénéficié du soutien d'artistes comme Black Coffee, Pete Tong, Diplo, Blondish ou MK, et ont généré 20 millions de lectures sur Spotify et de nombreuses diffusions sur des postes de radio comme Sirius XM, BBC1 et Radio FG. Nico adore voyager à travers le monde et a joué dans plus de 40 pays au cours des dix dernières années, dans des festivals tels que Techno Parade, Les Plages Électroniques ou Electrobeach, dans des clubs tels que Ministry of Sound London, Base Dubaï, Heart Miami, Dragon-I Hong Kong, Sing Sing Bangkok, Jimmy'z Monte-Carlo, et à Ibiza, notamment au Pacha, Café Mambo, Destino ou Heart.

À propos du W Montréal

Entrez dans l'univers du W Montréal, un monde qui défie votre façon de jouer et qui amplifie votre soif de vivre. W Montréal occupe un endroit unique, avec un pied ancré dans le quartier historique du Vieux-Montréal et l'autre tapant au rythme du centre-ville. L'établissement offre 152 chambres et suites luxueuses décorées par des icônes, matériaux et textures colorés inspirés du paysage urbain montréalais. Ses espaces de vie viennent tout juste d'être complètement transformés, avec une nouvelle injection d'énergie propre à la chaîne mondiale W. Sa pièce centrale, Le Vivoir, est un espace de coworking conçu pour amplifier la concentration et la créativité de jour. De soir, celui-ci se renouvelle en bar déployant fièrement sa culture du cocktail/mocktail pour favoriser les connexions. W Montréal invite ses invités et sa communauté à venir vibrer au rythme de ses activations EN DIRECT. Ses prestations de DJ et ses concerts intimes présentant des artistes locaux vous transporteront et vous inspireront. Son restaurant Tbsp., proposant une cuisine du marché d'inspiration italienne, célèbre pleinement les produits issus de l'agriculture québécoise et durable. Faites partie de l'expérience et réservez au www.wmontrealhotel.com.

À propos de la chaîne hôtelière W

Née du chaos et de l'effervescence culturelle de New York, l'enseigne W, membre du groupe Marriott International, Inc., a bouleversée et redéfinie la scène hôtelière depuis près de deux décennies. Pionnier à travers le monde, avec plus de 50 hôtels, W défie les attentes et brise les normes du luxe traditionnel aux quatre coins du globe. Avec pour mission d'alimenter la soif de vie des clients, W suscite un désir obsessionnel de s'imprégner, de vivre et de répéter. Le design provocateur de la marque, le service emblématique Whatever/Whenever et les Vivoirs animés créent une expérience souvent copiée mais jamais égalée. Innovante, inspirante et contagieuse, l'énergie vibrante des hôtels W célèbre l'appétit sans fin des invités pour découvrir ce qui est nouveau/à venir dans chaque destination, pour en voir plus et en vivre plus, pour vivre le moment présent et rester plus longtemps. Pour plus d'informations, visitez whotels.com/theangle ou suivez-nous sur Twitter , Instagram et Facebook . Les hôtels W sont fiers de participer à Marriott Bonvoy, le programme de récompenses Marriott anciennement connu sous les noms de Marriott Rewards®, The Ritz- Carlton Rewards® et Starwood Preferred Guest® (SPG). Le programme offre à ses membres un portfolio extraordinaire de marques internationales, d'expériences Marriott Bonvoy et d'avantages incomparables dont l'accumulation de points vers des nuitées gratuites et de statut élite. Pour s'inscrire gratuitement ou pour plus d'information sur le programme, visitez le MarriottBonvoy.marriott.com .

SOURCE W Hotel

Renseignements: Requêtes médiatiques : Peggy Vrettis, Directrice RP, 1Milk2Sugars Communications, [email protected] ; Requêtes commerciales : Alexandre Tessier, Directeur des Ventes et Marketing W Montréal, [email protected]