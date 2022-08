Installé dans l'emblématique King Power Mahanakhon, cet asile urbain est doté d'une conception, d'une offre de vente au détail et d'une programmation culturelle de calibre mondial, assorties à des offres stimulantes d'aliments et de boissons, ainsi que de services après la tombée de la nuit.

BANGKOK, le 2 août 2022 /CNW/ - The Standard est heureux d'annoncer l'ouverture de son hôtel The Standard, Bangkok Mahanakhon, son fleuron en Asie et le dernier ajout au portefeuille du groupe King Power. L'hôtel tirera parti de l'architecture et de l'énergie du bâtiment emblématique et apportera à la capitale thaïlandaise la combinaison de culture, de conception, de divertissement et d'accueil propre à la marque. Avec ses 155 chambres et suites et son emplacement au centre-ville de Bangkok, la propriété offre une escapade parfaite vers la vieille ville, où attendent une multitude d'attractions culturelles et une scène artistique dynamique. Pour refléter l'énergie incomparable de la capitale thaïlandaise, la philosophie « hors des sentiers battus » de The Standard se traduit par des agréments enthousiasmants, des programmes culinaires uniques en leur genre dans six espaces de restauration et des lieux de réunion qui cassent le moule.

Tease, The Standard, Bangkok Mahanakhon Suite Spot, The Standard, Bangkok Mahanakhon

Srettha Thavisin, président de Standard International, a révélé : « Nous sommes absolument ravis du lancement de The Standard, Bangkok Mahanakhon en Thaïlande. Cet illustre hôtel de prestige de The Standard représente un phénomène extraordinaire dans l'industrie du tourisme d'accueil, non seulement en Asie, mais également à l'échelle mondiale. Nous sommes convaincus que The Standard, Bangkok Mahanakhon connaîtra un immense succès en offrant l'expérience hôtelière ultime, inégalée en Thaïlande. »

En harmonie avec la ville

Pour conceptualiser la propriété très sociale, l'artiste et designer espagnol Jaime Hayon et l'équipe d'aménagement intérieur primée de The Standard se sont penchés sur la synergie entre le creuset de cultures de Bangkok et l'exploration artistique libre. Les espaces qui en résultent sont frais et entrelacés avec des réinterprétations de repères culturels, comme l'hommage vidéo de Marco Brambilla aux rêves et aux excès d'Hollywood, dans le hall. Intitulée « Heaven's Gate » (la porte du paradis), cette œuvre d'art provocante est le premier élément de la série « Box », un concept inspiré de la première propriété de la marque à Hollywood, laquelle présentait une liste d'installations artistiques en constante évolution.

Un régal pour les sens

Avec ses six uniques salles de repas, débits de boissons et lieux de vie nocturne, The Standard, Bangkok Mahanakhon promet d'animer les alentours de Bangkok. The Standard Grill, une brasserie américaine animée inspirée par la célèbre brasserie originale de la marque The Standard, High Line, dans le Meatpacking District de New York, passe harmonieusement de l'offre de solides déjeuners au carrefour social la nuit. Au menu se trouvent des classiques de toute la journée comme le Bangkok Wagyu Burger au foie gras, ainsi que du tartare de bœuf et des côtes entières découpées et servies à table à partir de dessertes en bois et en marbre faites sur mesure.

En haut du 76e étage, les visiteurs pourront assister à l'un des dévoilements de restaurants parmi les plus attendus de l'année à Bangkok, en collaboration avec le chef primé Francisco « Paco » Ruano. Son restaurant d'inspiration mexicaine, Ojo, tire parti des perspectives progressistes de Bangkok et de l'aménagement fantaisiste du site, faisant référence aux civilisations anciennes du Mexique pour offrir des saveurs inconnues en Thaïlande ou dans la région, comme les crevettes saisonnières aguachile et les tortillas à la moelle osseuse, complétées par des cocktails inventifs et une carte des vins mûrement réfléchie. Ojo réunit les prouesses culinaires du chef Paco, des vues panoramiques, une carte de boissons créative et un décor sortant du cadre, pour prendre sa place fièrement aux côtés de la légendaire salle Boom Boom de The Standard, à New York, et de l'attraction vedette londonienne Decimo, comme l'un des meilleurs emplacements au monde sur les toits.

Pour une vue à 360 degrés depuis la terrasse du 78e étage, le Sky Beach, bar le plus élevé de Bangkok, mélange une ambiance détendue, des rythmes downtempo, un choix de cocktails percutants créés par l'un des créateurs de cocktails les plus célèbres de Thaïlande et du frais toute la journée. Les visiteurs peuvent également déguster la cuisine chinoise primée du Mott 32 Bangkok sur la terrasse en plein air du restaurant, parsemée de verdure luxuriante. Ne manquez pas le réputer canard de Pékin rôti au bois de pommier, de même que les cocktails soigneusement préparés et la cuisine typiquement cantonaise, pékinoise et sichuanaise. Chez Tease, un salon de thé au graphisme saisissant dans les tons noirs et blancs, la salle déborde de fantaisie et d'émerveillement. Les visiteurs peuvent y découvrir des infusions alcoolisées, de savoureuses douceurs et des gâteries sucrées comme la tarte aux cailles et au whisky, les pralines au chocolat ou les laits frappés aux mélanges de baies qui ne se trouvent nulle part ailleurs à Bangkok, dans un décor inspiré des grands cafés de Vienne. L'élégante porcelaine de Fuerstenberg complète cette expérience particulière.

Pour des plats réconfortants et un aperçu de la programmation culturelle de The Standard, les invités peuvent visiter The Parlor. Le menu propose une cuisine thaïlandaise authentique, un déjeuner offert toute la journée et des cocktails comme le Honey Trap et le Be Wild, créés par « Milk » Thanaworachayakit, le responsable des boissons de l'hôtel. En plus d'une liste de diffusion éclectique mettant en vedette des talents locaux et internationaux, gérée par la division musicale de The Standard, le carrefour social décontracté de l'hôtel héberge des conférences et des ateliers, notamment des séances d'astrologie, des spectacles en direct et des soirées de bingo thématiques inspirées des séances de bingo légendaires de The Standard, High Line.

Touches artistiques

Les espaces publics de l'hôtel plongent les visiteurs dans la communauté locale et les initient à la scène créative dynamique de Bangkok à travers des éléments des beaux-arts dissimulés bien en vue. Une œuvre époustouflante de Marc Quinn, « Flood Plain of the Tributaries of the Orinocco », 2018, de la collection privée de King Power, rehausse la couleur et la personnalité de la réception. Cachée dans les couloirs menant à l'ascenseur et à The Parlor, une sculpture originale à couper le souffle de Joan Miro, « Personnage » (sculpture de bronze à L4), 1976, provient également de la collection King Power. Dans le hall d'entrée, les visiteurs sont accueillis par le portrait d'un couple s'enlaçant, encastré dans le plancher. Au plafond, des lampes en rotin faites à la main localement créent un couvert élaboré, tandis que les objets fins de la boutique sont le fruit du travail passionné des artistes locaux ainsi que de The Standard et de ses collaborateurs. Verena Haller, chef de l'aménagement et son équipe ont choisi avec soin des œuvres d'art, des antiquités et des curiosités, pour créer leur version d'un marché aux puces, rehaussant ainsi le mobilier conçu sur mesure et d'origine locale et créant des espaces méticuleusement conçus et incroyablement invitants que les invités ne voudront jamais quitter.

The Standard, Bangkok Mahanakhon propose en ce moment son offre d'ouverture « Bite into Bangkok » (mordez dans Bangkok). Offert aux visiteurs séjournant entre le 29 juillet et le 30 septembre 2022, ce forfait donne la possibilité de découvrir les concepts de restaurant les plus trépidants de Bangkok et comprend jusqu'à 5 000 bahts de crédits d'hôtel et de repas par jour, selon la catégorie de chambre.

Pour en savoir plus sur l'hôtel, visitez le site www.standardhotels.com/bangkok/properties/bangkok , téléphonez au 02 085-8888, écrivez à [email protected] ou ajoutez @TheStandardBangkok sur LINE OA.

The Standard, Bangkok Mahanakhon : Instagram / Facebook

À propos de The Standard, Bangkok Mahanakhon

Créé en partenariat avec le groupe King Power et Standard International, The Standard, Bangkok Mahanakhon est le fleuron de The Standard en Asie et une destination internationale de classe mondiale. L'esprit d'innovation et d'originalité de Bangkok en a fait l'emplacement idéal pour The Standard, Bangkok Mahanakhon. Situé dans l'un des bâtiments les plus emblématiques de Bangkok, le King Power Mahanakhon, l'hôtel de 155 chambres est déjà un point d'intérêt. Avec des chambres allant de 40 m² à des appartements-terrasses de 144 m², une piscine en plein air, une salle d'exercice, un spa, des salles de réunion et divers lieux de restauration et de vie nocturne, l'hôtel convient à tout voyageur, à toute heure du jour ou de la nuit. Il y a The Parlor, la plaque tournante de l'hôtel pour l'arrivée et le départ, offrant des cocktails et un espace de travail ou de détente, le salon de thé, éclectique et surprenant, les classiques de la grilladerie américaine au The Standard Grill, la cuisine chinoise primée du Mott 32 et deux incroyables expériences gastronomiques avec l'Ojo, un restaurant d'inspiration mexicaine dirigé par l'un des plus grands chefs du Mexique et le Sky Beach, le plus haut bar à ciel ouvert sur le toit à Bangkok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1869655/Tease_The_Standard_Bangkok_Mahanakhon.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1869656/Suite_Spot_The_Standard_Bangkok_Mahanakhon.jpg

SOURCE The Standard, Bangkok Mahanakhon

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Nicha Pongstaporn, [email protected]; Jennifer Foley, [email protected]