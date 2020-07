NEW YORK, 9 juillet 2020 /CNW/ - L'emblématique hôtel The Mark, qui a rouvert ses portes le 15 juin et qui est situé dans l'un des quartiers les plus élégants et les plus discrets de Manhattan au cœur du quartier Upper East Side, a reçu les mentions du meilleur hôtel urbain de la zone continentale des États-Unis et du meilleur hôtel de New York dans le classement de 2020 du magazine Travel and Leisure. Ces distinctions prestigieuses s'ajoutent à une longue liste de récompenses et de distinctions que The Mark a reçues depuis sa réouverture il y a 10 ans, après avoir été complètement repensé par une équipe dirigée par Izak Senbahar, et il est rapidement devenu l'hôtel de choix des personnalités influentes du monde entier après une rénovation audacieuse du concepteur Jacques Grange.