MONTEGO BAY, Jamaïque, 13 janvier 2024 /CNW/ - La Jamaïque a reçu une reconnaissance internationale importante aujourd'hui, alors que l'hôtel S de Montego Bay a remporté le titre convoité de meilleur centre de villégiature tout inclus dans les Caraïbes lors de la remise des prix 10Best Readers' Choice du USA Today pour 2024.

Le USA Today, un journal de renommée mondiale aux États-Unis, est connu pour ses prestigieux prix Readers' Choice (choix des lecteurs), qui reconnaissent l'excellence dans diverses catégories. Cette réalisation s'ajoute au bilan impressionnant de l'hôtel S, qui s'était déjà classé au premier rang des meilleurs hôtels des Caraïbes et au 16e rang des meilleurs hôtels au monde à l'occasion de la remise des prix Readers' Choice de Condé Nast en 2023.

« Cette reconnaissance témoigne du dévouement et de la passion de toute l'équipe de l'hôtel S en Jamaïque en offrant une expérience de classe mondiale et inclusive qui met en valeur la beauté et la culture de la Jamaïque, a déclaré Andres Cope, directeur de l'hôtel S. Nous remercions sincèrement nos loyaux visiteurs, les membres dévoués de notre équipe et nos partisans inébranlables d'avoir rendu possible cette reconnaissance remarquable. »

Situé sur l'emblématique boulevard Jimmy Cliff à Montego Bay, l'hôtel S incarne la culture et le patrimoine jamaïcains. Le centre de villégiature primé plonge les visiteurs dans une mosaïque de l'histoire et de l'art jamaïcains, qui présente des sculptures de personnalités jamaïcaines de renom, des bottes d'inspiration jamaïcaine de 10 pieds ornées de couleurs traditionnelles, ainsi qu'un reggae entraînant sur le thème du passa passa et une discothèque dancehall nommée Club S, qui offre une expérience nocturne jamaïcaine authentique.

Seul hôtel de luxe sur la plage immaculée de Doctor's Cave, l'hôtel S accueille les visiteurs de 16 ans et plus et offre une sélection diversifiée de délices culinaires, de services de bien-être, d'expériences interactives et d'excursions locales. Membre de la collection Small Luxury Hotels of the World, l'hôtel S comprend trois bars, un chic café ouvert à toute heure, deux piscines, des suites spacieuses et cinq restaurants offrant une cuisine jamaïcaine authentique et internationale. Le centre de villégiature abrite également un spa souterrain avec trois piscines de plongée et un sauna, un gymnase entièrement équipé et des salles méticuleusement conçues qui allient harmonieusement les sensibilités modernes à l'essence vibrant de la Jamaïque.

Les finalistes de chaque catégorie sont soigneusement sélectionnés par un panel d'experts, composé de rédacteurs du USA TODAY, de rédacteurs de 10Best.com, de collaborateurs experts et de ressources provenant des actifs de Gannett et d'autres médias. Le vote se fait numériquement sur le site Web 10Best.com.

Pour de plus amples renseignements sur l'hôtel S Jamaica et les réservations, veuillez consulter le site shoteljamaica.com .

