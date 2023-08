L'Hôtel Montfort Nicolet passe aux mains des propriétaires de l'Auberge Godefroy

Nicolas Béliveau-Beaubien, président de l'Hôtel Montfort depuis 2011, a pris la décision de se départir de ce joyau patrimonial pour relever de nouveaux défis professionnels. Une décision prise en parfait accord avec les autres membres de sa famille et co-propriétaires de l'hôtel, Sylvie, Nathalie et Alexandra Beaubien, qui assurent la pérennité et l'ensemble des opérations de l'entreprise hôtelière familiale.

La construction de l'Hôtel Montfort avait été initié avec brio par le paternel de la famille Beaubien, Denis Beaubien, décédé en décembre 2016. Ce sont plusieurs millions de dollars qui ont été investis dans l'ancien monastère des Pères Montfortains pour construire le complexe hôtelier actuel.

« C'est une décision qui a été émotionnellement difficile à prendre, mais je suis très satisfait du chemin que l'Hôtel Montfort a parcouru depuis que j'assume la présidence », affirme M. Béliveau-Beaubien.

« Nous laissons ce bel hôtel aux mains d'une entreprise déjà bien investie dans la région puisque le groupe est aussi propriétaire de l'Auberge Godefroy, voisin de l'Hôtel Monfort. Je n'ai aucun doute que nos employés et collaborateurs actuels poursuivront les ambitions de notre père et de notre famille », ajoute Nicolas Béliveau-Beaubien.

L'entreprise familiale Groupe Beaubien - Une histoire de famille

Il faut rappeler que Denis Beaubien, fondateur du Groupe Beaubien, était un homme d'affaires avisé, gestionnaire d'immeubles et entrepreneur général reconnu depuis 1973 et propriétaire d'hôtels depuis 1995. Au cours des années, il avait construit l'hôtel puis les pavillons du Petit Manoir du Casino en Charlevoix et l'hôtel Ramada Plaza Manoir du Casino à Gatineau.

De plus, en partenariat avec des membres de sa famille, il avait acquis et rénové plusieurs établissements hôteliers à travers le Québec : l'Hôtel du Jardin à Saint-Félicien, l'Hôtel Château Roberval au Lac Saint-Jean ainsi que l'Hôtel Manoir du Vieux-Québec qui a été entièrement rénové par les enfants de Denis Beaubien en 2021. Finalement, le Groupe Beaubien a acquis en 2022 avec des partenaires, l'Hôtel de la Boréalie situé au Lac St-Jean. Le Groupe Beaubien possède aussi des actifs dans le Grand Times Hôtel & Suites à Drummondville ainsi que dans l'hôtel bien connu de la Grande Allée à Québec, Le Concorde. Hormis ses nombreuses réalisations professionnelles, Denis Beaubien était particulièrement fier d'avoir fondé AME Québec, un organisme de charité qui vient en aide aux familles éprouvées par la maladie en leur offrant des séjours en milieu hôtelier.

Dans l'entreprise Groupe Beaubien, la relève est en place depuis plusieurs années. Sylvie, Nathalie, Nicolas et Alexandra, les enfants du fondateur, œuvrent au chapitre de la direction des opérations de l'un ou l'autre des établissements appartenant au Groupe ou dans lesquels le Groupe est impliqué.

En tout, ce sont plusieurs dizaines de millions de dollars qui a été injectés par Denis Beaubien et ses enfants dans plusieurs complexes hôteliers du Québec, en partenariat avec d'autres membres de la famille et fidèles collaborateurs.

