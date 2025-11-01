Célébrer l'innovation, l'excellence et les expériences de voyage transformatrices dans le monde entier

NEW YORK, le 1er nov. 2025 /CNW/ - L'hôtel Mark est le seul hôtel de la ville de New York, et l'un des deux seuls hôtels de tous les États-Unis, figurant sur la liste prestigieuse des 50 meilleurs hôtels au monde en 2025, annoncée hier soir lors d'une cérémonie captivante à Billingsgate, à Londres. Les prix mettent en lumière des propriétés qui redéfinissent l'art de l'accueil sur six continents, des destinations urbaines pionnières aux évasions éloignées offrant des expériences inoubliables aux invités.

La façade de l’hôtel Mark. (PRNewsfoto/The Mark Hotel)

« C'est un honneur extraordinaire de représenter New York et les États-Unis en tant que seul hôtel à New York, et l'un des deux seuls hôtels au pays, nommé parmi les 50 meilleurs hôtels au monde, a déclaré Elon Kenchington, directeur général de l'hôtel Mark. « Cela reflète l'engagement de notre équipe à créer une expérience de premier plan à New York pour nos invités, et cette reconnaissance rend hommage non seulement aux personnes qui donnent vie à l'hôtel chaque jour, mais aussi aux artistes, aux concepteurs et aux invités qui nous inspirent. Plus important encore, il reconnaît la réflexion et le dévouement d'une communauté qui fait de The Mark non seulement un hôtel, mais aussi un endroit où des expériences et des souvenirs sont créés. »

Réputé comme une pierre de touche culturelle du Upper East Side de Manhattan, l'hôtel Mark allie un grand style français à l'esprit imaginatif de New York, rehaussant ainsi les expériences d'accueil de luxe pour les citoyens du monde entier et les New Yorkais. Situé à quelques pas d'un bâtiment historique de 1927, à Central Park, dans des musées, des galeries et des boutiques de classe mondiale, l'hôtel attire une clientèle mondiale d'artistes, de designers, de célébrités, de dignitaires, de chefs de file des médias et de voyageurs avertis. Au-delà de son adresse emblématique, The Mark se distingue par ses commodités ludiques, mais sophistiquées et excitantes, des excursions de voiliers privés au port de New York aux charrettes florales sur mesure, en passant par l'accès après les heures normales au Met, des expériences de magasinage organisées à Bergdorf Goodman et Jean-Le Haute Dog Cart de Georges, qui crée des expériences qui vont bien au-delà de la chambre.

Avec 106 chambres d'hôtes, 44 suites et trois maisons en terrasse, dont la plus grande terrasse d'hôtel en Amérique du Nord, la propriété accueille également des repas de Jean-Georges Vongerichten, l'avant-poste du restaurant parisien Caviar Kaspia à New York, et un salon de Frédéric Fekkai. Cette fusion d'art, de mode et de service de calibre mondial a fait de The Mark non seulement une destination de choix pour les voyageurs avertis, mais aussi une plaque tournante dynamique pour les scènes sociales et créatives de la ville.

Emma Sleight, responsable du contenu des 50 meilleurs hôtels au monde, a déclaré : « Alors que la scène hôtelière continue d'innover, les 50 meilleurs hôtels au monde en 2025 représentent également une évolution. La croissance de la 50e Best Voting Academy grâce à la nomination de nouvelles chaires universitaires et régions géographiques, à la première liste de 51 à 100 et à de nouvelles distinctions spéciales rehausseront le classement et célébreront encore plus d'éléments de l'expérience hôtelière. »

Le classement des 50 meilleurs hôtels au monde pour 2025 reflète les votes de la 50 Best Hotels Academy, un groupe de plus de 800 hôteliers, journalistes de voyage, éducateurs et voyageurs de luxe chevronnés.

Personne-ressource pour les médias de Mark :

RELATIONS PUBLIQUES VIOLETTES

[email protected]

50 meilleures personnes-ressources pour les médias :

Ola Kociak et Alexandra Colquhoun, The M Collective

[email protected]; +44 7539 699540

SOURCE The Mark Hotel