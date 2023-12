MAGOG, QC, le 22 déc. 2023 /CNW/ - L'Hôtel~Expérience Quartier des marinas a célébré hier soir son ouverture officielle en compagnie de plusieurs personnalités de la région issues de l'industrie touristique, immobilière et médiatique. Plusieurs élus politiques étaient également sur place. Pour l'occasion, les invités ont assisté à l'inauguration de l'hôtel, sous le thème d'un baptême d'embarcation.

L’Hôtel ~ Expérience Quartier des marinas ouvre officiellement ses portes (Groupe CNW/Hôtel Expérience Quartier des marinas)

Les instigateurs du projet ont présenté leur nouvelle offre hôtelière, ancrée en plein centre-ville de Magog, entre lacs et montagnes : trente spacieux condos de plaisance tout équipés alliant confort et modernité, avec gym complet et espace lounge sur le toit, muni d'un spa et d'un sauna. Une salle de réception pouvant accueillir jusqu'à quatre-vingt personnes est aussi disponible en location pour tout type d'événement.

Tout a été pensé dans les moindres détails, de la literie aux soins de toilette, jusqu'à la sélection des produits fins qui garnissent le mini bar. Les clients peuvent même profiter d'une application novatrice leur permettant de s'enregistrer et de procéder au paiement de façon autonome, évitant ainsi l'attente lors des heures de pointe.

DES PARTENAIRES INDISPENSABLES

Fruit de l'union entre Belval, Conceptions Desrosiers, UNI immobilier et ADSP Architecture, l'Hôtel~Expérience Quartier des marinas, c'est la destination idéale pour une escapade en couple, en famille, entre amis ou pour les affaires. Ensemble, les investisseurs s'engagent à offrir un produit hôtelier inégalé. Leur objectif? Créer un projet d'hébergement raffiné et distinctif dans les Cantons-de-l'Est, tout en veillant à proposer une expérience qui traduit fidèlement le slogan de l'hôtel : La plus belle saison, c'est ici.

« Avec ce nouveau projet, nous souhaitons participer au développement urbain et économique des Cantons-de-l'Est en offrant un service hôtelier haut de gamme et en faisant rayonner des organisations et des commerçants d'ici grâce à de multiples collaborations. Nous sommes impatients de faire vivre une expérience hors du commun. », explique Yannick Beaupertuis, président-directeur général de l'Hôtel~Expérience Quartier des marinas.

