Il s'agit de la seule propriété de la péninsule de Nicoya, au Costa Rica, à figurer dans les 20 meilleurs centres de villégiature d'Amérique centrale (et parmi les huit premiers au Costa Rica)

NOSARA, Costa Rica, 14 novembre 2023 /CNW/ - Condé Nast Traveler a publié les résultats de la 36e édition annuelle de ses prix Readers' Choice Awards, nommant le Lagarta Lodge parmi les 20 meilleurs centres de villégiature (Amérique centrale et Amérique du Sud) avec une impressionnante note de 95,18. Plus de 500 000 voyageurs ont voté pour des villes, des pays, des centres de villégiature et plus encore, dans le but de mettre en valeur les meilleures expériences de voyage au monde.

Le Lagarta Lodge, un hôtel-boutique indépendant à Nosara, au Costa Rica.

« Nous recevons cet honneur avec une sincère gratitude envers les nombreux invités qui ont parlé positivement de leur expérience au Lagarta Lodge. C'est un véritable honneur d'offrir une retraite exemplaire sous forme de célébration de la vie, de la nature et de la culture. Cette reconnaissance revêt une signification particulière pour notre équipe dévouée - les professionnels de l'accueil qui créent les expériences uniques et mémorables qui distinguent notre centre de villégiature indépendant », a déclaré Alonso Bermudez, directeur général.

À une époque où de plus en plus de voyageurs recherchent le bien-être, la durabilité régénératrice, l'authenticité et les expériences immersives, le Lagarta Lodge s'impose comme une destination idéale. « Les voyages intéressants vont au-delà du simple repos et de la détente », souligne Alonso Bermudez. « Les voyageurs engagés recherchent le bien-être global. Et en tant que seul centre de villégiature régional figurant sur la liste, nous sommes fiers de mettre en valeur Nosara et sa philosophie de bien-être pour ce groupe d'explorateurs mondiaux en pleine évolution. »

Les prix Reader' Choice Awards de Condé Nast Traveler sont des distinctions prestigieuses de longue date dans l'industrie du voyage, qui s'adaptent au fil des ans pour tenir compte de l'évolution des préférences des voyageurs expérimentés.

Les lauréats ont été dévoilés le 3 octobre dans l'édition en ligne de Condé Nast Traveler : lien. La version imprimée est actuellement disponible dans les kiosques à journaux.

À propos de l'hôtel-boutique Lagarta Lodge

Niché au sommet des collines luxuriantes de Nosara, l'hôtel-boutique Lagarta Lodge est souvent décrit comme « l'endroit où les voyageurs tombent amoureux du Costa Rica ». Situé dans l'une des zones bleues de la planète, ce centre de villégiature indépendant incarne le mantra de vie saine de la péninsule de Nicoya. Avec ses vues panoramiques de l'océan, des mangroves et de la jungle mises en valeur par les couchers de soleil quotidiens, le gîte est un délice sensoriel. Il offre des restaurants de fine cuisine, de vastes sentiers de randonnée et un spa, et il est situé à proximité de plages populaires et d'endroits pour s'adonner au surf. Idéal pour les amateurs de gastronomie, de bien-être et de nature, le centre de villégiature compte 36 unités d'hébergement, dont des suites et des villas à deux chambres pour les familles. Les tarifs comprennent le petit-déjeuner gratuit et l'accès à une réserve naturelle privée. www.lagartalodge.com

