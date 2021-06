L'Hôpital régional de Saint-Jérôme aura son tomographe par émission de positons

SAINT-JÉRÔME, QC, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, annonce, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que le projet d'acquisition et d'implantation d'un tomographe à émission de positons couplé d'une technologie de tomodensitométrie (TEP/TDM) à l'Hôpital régional de Saint-Jérôme a été autorisé.

Cette annonce était très attendue dans la région des Laurentides, qui ne dispose pas actuellement d'un tel appareil. Environ 3500 examens diagnostiques seront effectués annuellement, permettant ainsi aux nombreux patients d'avoir accès à ce service dans leur propre région, au lieu d'avoir à se déplacer.

Afin d'amorcer l'implantation de ce nouveau service, un premier investissement de 2 M$ est alloué. Celui-ci permettra l'élaboration des plan et devis et la réalisation des travaux afin d'accueillir le TEP/TDM. Un financement additionnel pour l'achat et l'installation de l'appareil et du mobilier, de même que pour le fonctionnement du service, sera aussi consenti ultérieurement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons qu'un TEP-TDM permet de détecter la présence d'anomalies métaboliques et de les localiser de manière bien précise. Cette technologie est très utile, notamment dans certains cas de cancers, où un diagnostic précoce peut faire toute la différence dans l'efficacité des soins et des traitements entrepris.

Citations :

« Ce rehaussement technologique est devenu nécessaire afin d'offrir à la population de la région des Laurentides des services de santé d'une plus grande qualité, mieux adaptés, plus efficaces et plus accessibles. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de nos efforts afin d'offrir davantage de services de proximité, dans l'ensemble des régions du Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureux de pouvoir confirmer l'ajout de cet appareil de pointe à l'offre de service de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme. Il était temps, puisque la région des Laurentides ne disposait pas de TEP/TDM. Cet appareil permettra aux gens de la région de bénéficier des meilleurs services diagnostiques possible à Saint-Jérôme, plutôt que d'avoir à se rendre dans une autre région, notamment pour contribuer au choix du meilleur plan de traitement pour le patient. Il s'agit d'un gain considérable, qui s'inscrit dans la foulée du grand projet de modernisation en cours. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme



Faits saillants :

Cette annonce s'ajoute aux investissements prévus dans le cadre du grand projet de modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme et démontre bien la volonté de développer dès maintenant l'offre de soins et de services de santé pour la population des Laurentides.





Rappelons que le projet de modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme se concrétisera au cours des prochaines années, et s'est vu bonifié en 2019. Dans l'ensemble, il vise à mieux répondre aux besoins croissants de la région et à régler les problèmes liés à la vétusté du bâtiment et au manque d'espace. Il prévoit notamment un rehaussement du plateau technique chirurgical et de plusieurs secteurs, l'ajout d'unités de soins et le rehaussement des différents services de soutien nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

