WINNIPEG, MB, le 5 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Audrey Gordon, ministre de la Santé du Manitoba, et l'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba, ont annoncé un financement pour la modernisation des moniteurs des patients hospitalisés et de nouveaux moniteurs pour soutenir les soins et les capacités de surveillance à distance à l'hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé (CSS) de Winnipeg.

Ce financement permettra d'acheter jusqu'à 20 moniteurs et stations centrales, et de moderniser des moniteurs pour patients hospitalisés et des moniteurs CHED existants. Il en résultera jusqu'à 26 lits surveillés pour les patients hospitalisés répartis sur trois étages. Une surveillance à distance moderne et intégrée permettra aux prestataires de soins de santé de communiquer grâce à des systèmes à commande vocale et de recevoir une alerte immédiate de toute alarme de moniteur de signes vitaux.

Le gouvernement du Canada consacre 3 046 200 $ à ce projet. Le gouvernement du Manitoba y accorde une contribution de 761 550 $.

« En sa qualité d'hôpital et de centre médical de premier plan pour des patients du Manitoba, du nord-ouest de l'Ontario et du Nunavut, il est essentiel que l'hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé dispose de l'équipement et de la capacité nécessaires pour soigner les enfants qui ont le plus besoin d'aide. Notre gouvernement continue de travailler avec ses partenaires provinciaux afin de s'assurer que les Canadiens et leurs familles reçoivent la qualité de soins à laquelle ils s'attendent et qu'ils méritent. »

L'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement sait à quel point il est essentiel d'investir dans les infrastructures qui permettent de bâtir des collectivités saines et résilientes. Ce financement fédéral de plus de 3 millions de dollars contribuera à moderniser des installations de l'hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé, ce qui permettra d'être encore mieux outillé pour offrir aux enfants du Manitoba, du nord-ouest de l'Ontario et du Nunavut, les soins dont ils ont besoin. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et député de Saint Boniface--Saint Vital

« Notre gouvernement renforce les soins de santé au Manitoba en fournissant les outils dont le personnel dédié de l'hôpital pour enfant a besoin pour mieux suivre l'état de ses jeunes patients. Cet investissement est indispensable pour fournir davantage de temps pour l'avis de notification et la capacité de prédire des problèmes médicaux et de réaliser de meilleurs résultats pour les jeunes patients du Manitoba. »

L'honorable Audrey Gordon, ministre de la Santé du Manitoba

« Le gouvernement du Manitoba s'est engagé à investir pour protéger la santé et le bien-être des résidents du Manitoba et à fournir des soins sécuritaires et de qualité pour les gens partout dans la province. Ces importantes modifications à l'hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé de Winnipeg vont permettre l'amélioration de la sécurité, de la vie privée, de l'efficience et des expériences pour les jeunes patients et leurs familles. Ce financement est un autre example clé de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les ordres de gouvernements collaborent. »

L'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba

« L'installation de nouveaux moniteurs, ainsi que l'amélioration de ceux existants, améliorera la capacité de nos équipes de soin de santé à poursuivre le soin sécuritaire des patients pour les enfants qui ont besoin de services spécialisés et de traitements uniquement accessibles à l'hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé de Winnipeg. Cette nouvelle technologie permettra au personnel de l'équipe de soin de communiquer clairement en utilisant l'activation par la voix et permettra aux membres des différentes équipes de répondre encore plus rapidement à toute alarme des moniteurs en ce qui concerne les signes vitaux. »

Dre Patricia Birk, professeure et cheffe de service, Département de pédiatrie et de santé de l'enfant, cheffe spécialiste provinciale de la pédiatrie, de la santé de l'enfant et des systèmes de santé communs

Faits en bref

Le Centre des sciences de la santé de Winnipeg est l'hôpital provincial et le centre de soins tertiaires du Manitoba . L'hôpital pour enfants offre des soins aux enfants du Manitoba , du nord-ouest de l' Ontario et du Nunavut . Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

est l'hôpital provincial et le centre de soins tertiaires du . L'hôpital pour enfants offre des soins aux enfants du , du nord-ouest de l' et du . Le financement du gouvernement du provient du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le . Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays. Au Manitoba , le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure depuis 2015.

