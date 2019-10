L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont désigné comme institut universitaire en hémato‑oncologie et en thérapie cellulaire

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont se voit confier la désignation d'institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire. La ministre a confirmé cette bonne nouvelle aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon.

Cette désignation est accordée en reconnaissance de l'expertise de pointe et du leadership de cette installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS). Elle permettra d'optimiser le développement et la consolidation de la thérapie cellulaire, dont la thérapie immunocellulaire. Elle contribuera également à soutenir le développement d'une expertise reconnue, tant au Canada qu'à l'international, pour les soins spécialisés aux patients, l'enseignement supérieur, la recherche clinique, la recherche fondamentale et l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé.

« Cette désignation vient confirmer le rôle de chef de file de l'établissement dans les secteurs de pointe que sont l'hémato-oncologie et la thérapie cellulaire. Les progrès des dernières années sont porteurs d'espoir pour les personnes touchées par le cancer, et je souhaite que le Québec puisse aller encore plus loin et se doter des leviers nécessaires pour faire avancer les connaissances et les traitements dans ce domaine, au bénéfice des patients, des cliniciens et des chercheurs. En ce sens, la grande expertise des équipes nous sera très précieuse. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis que ce statut soit accordé à l'établissement, dont le rayonnement dépasse les frontières. Depuis plus de 50 ans, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est un phare québécois et un pôle d'innovation majeur au Québec. Cette reconnaissance donne aux équipes un nouvel élan pour les années à venir, tout en contribuant à consolider le positionnement de l'établissement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

La désignation à titre d'institut universitaire en hémato‑oncologie et en thérapie cellulaire permettra de faciliter les partenariats et d'accroître le leadership de l'organisation, qui détient quatre pôles d'expertise (clinique, académique, de recherche et de commercialisation). Mentionnons que la thérapie cellulaire vise à révolutionner le traitement contre le cancer et plusieurs autres maladies cardiaques, neurologiques, oculaires, auto-immunes et musculosquelettiques, notamment grâce à la médecine de régénération de cellules.

Le CIUSSS se voit également confier, par le Programme québécois de cancérologie, la responsabilité du réseau québécois de thérapie immunocellulaire qui sera prochainement créé.

Rappelons que la ministre McCann avait annoncé, le 8 octobre dernier, que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont était l'un des deux centres autorisés à offrir la thérapie CAR T-cell au Québec.

