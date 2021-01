L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont accueille le premier bébé de l'année!

MONTRÉAL, le 1er janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le CIUSSS de l'Est-l'Île-de-Montréal est heureux et fier d'annoncer que le premier bébé de l'année 2021 à naître sur le territoire montréalais et possiblement au Québec a vu le jour à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR).

Le bébé est né à minuit pile, a confirmé Cynthia Tessier, assistante infirmière-chef à la salle d'accouchement de l'HMR. Il s'agit d'un garçon, pesant 3,280 kg et prénommé Arthur. Les heureux parents, Geneviève Beaulieu et Logan Allen, accueillent leur 1er enfant et ne s'attendaient pas du tout à vivre cet heureux événement aux premières secondes de 2021 puisque leur fils se faisait attendre depuis de nombreuses heures déjà.

Les parents du premier bébé de l'année ont choisi de vivre cet heureux événement en toute intimité et n'accorderont pas d'entrevues aux médias. Des photos sont disponibles sur demande.

Chaque année, environ 3 000 bébés naissent à l'HMR, qui est le seul centre hospitalier dans l'Est de Montréal à offrir des soins de niveau tertiaire en néonatalogie, pouvant prendre en charge les patientes enceintes de 26 semaines et plus ainsi que leur nouveau-né. L'unité de néonatalogie est équipée pour recevoir des transferts de bébés prématurés de partout au Québec et dispose aussi de six lits GARE (grossesse à risque élevée) pour les mamans exigeant un suivi plus intensif pendant la grossesse. Un néonatalogiste et un gynécologue-obstétricien sont sur place 24/7 afin de répondre rapidement en cas d'urgence.

À propos du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) regroupe 26 installations et dessert une population de plus de 500 000 Montréalais. Affilié à l'Université de Montréal, il offre une gamme complète de soins de santé et de services sociaux de première ligne, de services d'hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés et de soins en santé mentale.

ciusss-estmtl.gouv.qc.ca

