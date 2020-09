L'honorable Michèle Rivet, à la tête du conseil d'administration de Juripop

Juripop accueille une référence du milieu juridique

MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Juripop est fière d'annoncer la nomination de l'honorable Michèle Rivet, C.M., Ad. E. la toute première juge-présidente du Tribunal des droits de la personne du Québec, au poste de présidente du conseil d'administration de l'organisme.

La nomination de Me Rivet, une juriste au parcours marqué par l'accès à la justice, la réforme du droit et la défense des populations vulnérabilisées, marque l'engagement de Juripop à permettre à toutes les personnes de faire valoir leurs droits et d'améliorer leurs conditions de vie.

Une référence en droits de la personne

En plus d'avoir occupé la présidence du Tribunal des droits de la personne du Québec pendant vingt ans et d'avoir reçu de nombreuses distinctions pour sa contribution à la justice canadienne, Me Rivet a occupé le poste de Commissaire à la Commission de réforme du droit du Canada, de juge au Tribunal de la jeunesse et de vice-présidente de la Commission Internationale de Juristes à Genève.

Autrice de nombreux articles sur le droit à l'égalité et sur la discrimination, Me Rivet contribue aujourd'hui à la formation de la relève juridique en tant que professeure associée à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

« Depuis le début de ma carrière, je me suis investie au sein d'institutions qui œuvrent à rapprocher le droit des citoyens et des citoyennes. Juripop est un organisme qui se démarque par sa proximité avec la population et par sa créativité en matière d'accès à la justice. Je suis très fière de me joindre à une équipe aussi dévouée qui a su, en très peu de temps, aider autant de Québécoises et de Québécois. », explique Me Michèle Rivet.

Solidifier notre mission et repousser nos limites

Cette nomination remplie de fierté l'organisme qui s'est fait connaître en donnant accès à des services juridiques abordables aux personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique.

Après onze années d'activités, l'organisme continuera à créer des programmes novateurs qui font une réelle différence pour la population.

« Me Rivet est une juriste inspirante dont le parcours professionnel repose sur les mêmes valeurs que celles de Juripop : la justice sociale, la solidarité et l'innovation. Son expérience solidifiera non seulement notre mission, mais nous permettra également de repousser nos limites. Sa présence à la présidence de l'organisme est un véritable honneur », soutient Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop.

