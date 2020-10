Le rôle de l'Association Canadienne pour l'OTAN est de sensibiliser les Canadiens à l'importance de l'OTAN pour la paix, la sécurité et la prospérité du Canada. À un moment crucial de l'histoire du Canada et de l'ordre international fondé sur des règles, il est essentiel que les Canadiens reconnaissent l'importance de cette Alliance dont les membres demeurent unis et orientés vers un objectif commun de paix et de coopération.

À propos de sa nouvelle position, M. Collenette a déclaré « Ayant passé une carrière axée sur l'avancement de la démocratie parlementaire et la promotion de la sécurité mondiale, je suis impatient de faire entendre ma voix et de soutenir la sensibilisation au rôle du Canada au sein de l'OTAN et à son objectif de paix et de sécurité mondiale. C'est l'Alliance du Canada et chaque Canadien devrait en être fier. Je suis impatient de travailler avec le président et chef de la direction de l'Association, Robert Baines, pour faire en sorte que les valeurs et la mission de l'OTAN soient mieux comprises par tous les Canadiens. Je suis honoré de suivre les traces de Mme Langley Hope et d'autres collègues, l'Honorable Donald Macdonald, l'Honorable Hal Jackman, l'Honorable Roy MacLaren, Eric Jackman, l'Honorable Bill Graham et l'Honorable Hugh Segal. »

M. Collenette a servi au Cabinet sous la direction de trois premiers ministres canadiens, Pierre Trudeau, John Turner et Jean Chrétien, et a occupé plusieurs portefeuilles, dont le ministre de la Défense (1993-1996), le ministre des Anciens combattants (1993-1996) et le ministre des Transports (1997-2003). À la Défense Nationale, il a dirigé la réorganisation du ministère alors que le gouvernement faisait face à l'énorme déficit budgétaire. Il était fier de travailler avec son homologue américain, le secrétaire William Perry, à l'élaboration et à l'exécution du Partenariat pour la paix, accueillant les anciens pays du bloc soviétique dans l'OTAN. En tant que ministre des Transports, M. Collenette a dirigé la réponse du Canada le 11 septembre 2001 en fermant l'espace aérien canadien et en atterrissant tous les vols commerciaux en quelques heures. Depuis sa retraite du Parlement en 2004, M. Collenette est resté actif dans la réflexion stratégique mondiale en occupant des postes dans des institutions académiques comme l'Institut d'études internationales de l'Université de Stanford; le Collège Glendon, l'Université York; l'Université Ryerson; et, plus récemment, le Bill Graham Centre, Trinity College, Université de Toronto. Il a également travaillé dans le secteur privé, notamment en tant que conseiller en matière de politique ferroviaire. Il est titulaire d'un Baccalauréat en Arts (avec distinction), d'une maîtrise en Arts et en Sciences Politiques, ainsi que d'un doctorat Droit en de l'Université York, Toronto. Il également a été chancelier du Collège Militaire Royal du Canada de 1993 à 1996.

L'ancien président de l'Association, l'Honorable Hugh Segal, OC, Ont, CD, a déclaré : "David Collenette a su de première main ce que c'est de travailler avec nos alliés de l'OTAN de l'autre côté de la table, dans les situations les plus tendues. Je ne doute pas qu'il saura communiquer la valeur incontestable de l'OTAN en tant que représentant, porteur de la politique étrangère canadienne pour le maintien de notre paix et de notre mode de vie".

En faisant l'éloge de la présidente sortante, M. Collenette a souligné comment Mme Hope "a apporté à l'Association de l'OTAN un soutien et des conseils extraordinaires, lui permettant d'avoir plus d'impact et de toucher plus de personnes que par le passé. Je m'efforcerai de construire sur cette base et de poursuivre la trajectoire qu'elle a tracée".

À propos de l'Association canadienne pour l'OTAN :

Fondée en 1966, l'Association Canadienne pour l'OTAN est une organisation non gouvernementale caritative et sans but lucratif. L'association a pour mandat de promouvoir la paix, la prospérité et la sécurité en organisant des conférences, des publications, des recherches et des événements politiques afin d'établir une compréhension plus large de l'alliance de l'OTAN.

