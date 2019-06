L'histoire de l'évolution à travers L'Odyssée des plantes

Un fabuleux parcours sur les traces de la beauté du monde végétal

MONTRÉAL, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Cet été, Espace pour la vie nous invite à découvrir L'Odyssée des plantes, un parcours fascinant au cœur de l'Arboretum du Jardin botanique. Pourquoi tracer l'histoire de l'évolution? Pour comprendre d'où nous venons et pour mieux apprécier les liens qui se sont tissés entre les êtres vivants au fil du temps. À l'heure où la nature subit des changements à un rythme accéléré, mieux comprendre la grande diversité des êtres vivants façonnés depuis des millions d'années invite à la réflexion. Au programme, des apprentissages étonnants et bien sûr, beaucoup de plaisir!

L'ODYSSÉE DES PLANTES - (DÈS LE 22 JUIN)

Animation, tous les jours de 11 h à 18 h jusqu'au 2 septembre

Jardin botanique de Montréal - Parcours libre jusqu'au 31 octobre



Pour suivre la captivante histoire des plantes, vous emprunterez un parcours au rythme du temps qui passe. Vous y sentirez le milieu aquatique - où tout a commencé, y observerez à la loupe les étranges ancêtres du monde végétal, y toucherez des mousses, traverserez de passerelles et y plongerez même dans le cœur d'une fleur.

Au fil du sentier, les découvertes se multiplient. Comment les plantes ont-elles conquis la terre ferme à partir des océans? Comment la photosynthèse a-t-elle transformé la vie sur Terre? Comment se sont-elles propulsées toujours plus haut vers la lumière? Comment se sont-elles dispersées sur tous les continents?

Au terme de l'aventure, vous pourrez vous projeter dans le prochain chapitre de l'odyssée et choisir le rôle que vous y jouerez!

Tracez l'histoire de l'évolution

En 2019, Espace pour la vie explore la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant et complexe à tracer et à découvrir!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

