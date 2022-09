L'habitation doit être le thème des derniers jours de la campagne électorale!

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Québec traverse une importante crise du logement, et pourtant, à quelques jours des élections, nous nous inquiétons du peu de place qu'ont pris les enjeux criants en matière d'habitation au Québec.

« L'accès à la propriété n'a jamais été aussi difficile pour les Québécois.e.s. Dans quelques jours, un nouveau gouvernement sera formé et l'habitation devra être au cœur de ses actions. Le parti que les Québécois.e.s éliront le 3 octobre se devra d'être ambitieux pour répondre aux attentes des ménages qui cherchent à se loger convenablement et qui aspirent à devenir propriétaires », soutient Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Des chiffres inquiétants

La semaine dernière, Statistique Canada révélait un premier recul du taux de propriété pour la toute première fois au Québec, alors que ce taux passe de 61,3 % en 2016, à 59,9 % en 2021. Ce taux recule aussi chez les jeunes de 25 à 34 ans, passant de 44,2 % à 42,4 %. Toujours selon monsieur Rodrigue, « On constate que les jeunes ménages au Québec parviennent de moins en moins à devenir propriétaires. Le fossé intergénérationnel se creuse et nous sommes toujours bon dernier au Canada au chapitre de l'accès à la propriété ».

Rappelons d'ailleurs les chiffres de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) qui indiquent que le Québec est en déficit d'environ 100 000 logements sur l'ensemble du territoire.

Agir dans les 100 premiers jours

L'APCHQ demande au prochain gouvernement de faire de l'habitation sa priorité et d'agir dans les 100 premiers jours de son mandat pour offrir aux ménages québécois des unités d'habitation abordables et durables. L'APCHQ souhaite que le parti élu se penche sur l'élaboration d'une Politique nationale de l'habitation et propose des moyens concrets qui tiennent compte des différentes recommandations de l'Association.

Des solutions existent

Pour y arriver, l'APCHQ souhaite être un partenaire de premier plan pour aider le gouvernement à répondre aux défis criants de l'habitation. « Il faut un plan pour se sortir de cette crise du logement et ce plan doit être fait avec l'ensemble des acteurs de l'industrie. Des solutions existent, et nous avons hâte de les partager avec le prochain gouvernement », déclare monsieur Rodrigue.

L'APCHQ propose des mesures concrètes pour faciliter l'accès à la propriété pour les Québécois.e.s :

Le prix des propriétés augmente plus rapidement que la capacité d'épargner pour une mise de fonds. C'est pourquoi l'APCHQ propose de soutenir activement l'accession à la propriété en éliminant les droits de mutation pour les premiers acheteurs. Parmi les mesures énoncées, l'Association propose aussi de rembourser entièrement la TVQ pour les logements locatifs neufs abordables.

De façon générale, nous sommes d'avis que tous les acteurs concernés doivent prendre leurs responsabilités. En ce sens, nous croyons qu'il sera nécessaire de poursuivre le processus d'allègement réglementaire dans le secteur de la construction résidentielle pour accélérer la construction d'unités d'habitation et répondre à la crise du logement que nous traversons.

Pour consulter la plateforme électorale 2022 de l'APCHQ

