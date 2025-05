L'Externat Mont-Jésus-Marie dévoile la programmation des célébrations de son centenaire

MONTRÉAL, le 22 mai 2025 /CNW/ - L'Externat Mont-Jésus-Marie (EMJM) est fier d'annoncer la programmation officielle des célébrations soulignant ses 100 ans d'histoire, d'éducation et de transmission des valeurs de rigueur, de respect, de réussite et d'amour. Ce moment exceptionnel sera inauguré lors d'un cocktail de lancement qui se tiendra le 22 mai prochain à l'école même, en présence des parents d'élèves, de nos partenaires, de notre présidente d'honneur Kelly Trihey et de membres de la communauté de l'EMJM.

Sous le thème « Un siècle de lumières! », cet événement de lancement marquera le début d'une année riche en festivités, avec une série de cinq événements majeurs :

Folie-Fête de la rentrée : le 8 septembre 2025 , date exacte de l'anniversaire de l'école. Une journée de célébration pour les élèves, leurs familles et les membres du personnel.

: , date exacte de l'anniversaire de l'école. Une journée de célébration pour les élèves, leurs familles et les membres du personnel. Grand Gala du Centenaire : le 13 novembre 2025, une soirée d'élégance et de reconnaissance réunissant la grande famille de l'Externat au 1420 boul. Mont-Royal , lieu de l'ancienne école.

: une soirée d'élégance et de reconnaissance réunissant la grande famille de l'Externat au 1420 boul. , lieu de l'ancienne école. Noël à l'Oratoire : le 17 décembre 2025, à la basilique de l'Oratoire Saint-Joseph, une expérience musicale empreinte de magie et de tradition.

: à la basilique de l'Oratoire Saint-Joseph, une expérience musicale empreinte de magie et de tradition. Le Party du siècle, le 20 février 2026 une soirée de retrouvailles pour nos jeunes anciens, maintenant au secondaire et au cégep.

une soirée de retrouvailles pour nos jeunes anciens, maintenant au secondaire et au cégep. Concert à la Maison symphonique : le 27 avril 2026, une soirée musicale grandiose pour clore en beauté cette année mémorable.

« Célébrer 100 ans, c'est plus qu'une fête, c'est un hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à bâtir l'héritage de l'Externat Mont-Jésus-Marie », souligne Stéphanie Godin, directrice générale. « Ces festivités représentent une opportunité unique de rassembler la communauté autour de nos valeurs fondatrices et de notre vision pour l'avenir. »

Nous avons également l'immense privilège de compter sur l'engagement de présidents d'honneur, François Gratton, Jean-François Latreille et Sandra Davar, Marc-Antoine Desjardins, Philippe Boisclair et Julie Doré, qui partagent un lien profond avec l'Externat et son histoire. Leur implication témoigne de la force et de l'impact de cette institution au fil des générations.

« L'éducation est une lumière qui éclaire toute une vie. Merci à l'Externat pour ce qu'il transmet avec tant de cœur. » d'affirmer madame Trihey. Les célébrations du centenaire bénéficient du soutien de partenaires majeurs dont les contributions sont essentielles pour faire de ces événements un succès.

À propos de l'Externat Mont-Jésus-Marie

Fondé en 1925, l'Externat Mont-Jésus-Marie est une institution phare de l'éducation à Montréal. Depuis un siècle, il forme des générations d'élèves dans un cadre alliant respect, rigueur et réussite. L'Externat a pour mission d'éduquer des jeunes qui sauront penser juste, dire vrai et faire bien; des citoyens responsables et autonomes qui contribuent positivement à la société d'aujourd'hui et définiront celle de demain.

