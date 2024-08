L'EXPOSITION SUR PAROLES. LE SON DU RAP QUEB EN SUPPLÉMENTAIRE ET UN AUTOMNE HIP-HOP AU MUSÉE DE LA CIVILISATION !

QUÉBEC, le 27 août 2024 /CNW/ - L'automne au Musée de la civilisation se poursuit sous le signe de l'éclectisme avec une programmation complètement éclatée qui conjugue les thèmes de la lutte, de la société québécoise, des gladiateurs et du hip-hop !

Sur paroles. Le son du rap queb en supplémentaire

D'ailleurs, en raison de son immense succès, l'exposition Sur paroles : le son du rap queb, conçue et réalisée avec Webster, est prolongée jusqu'au 5 janvier 2025 ! Rappelons que le son est au cœur de cette expérience de visite nouveau genre grâce au dispositif d'expérience sonore augmentée créé pour cette exposition.

Dans la foulée de cette prolongation, le Musée continuera de faire honneur à la culture hip-hop du Québec en proposant différents rendez-vous qui permettront de plonger tête première dans cet univers :

Spectacle d'ALACLAIR ENSEMBLE

Le 8 novembre prochain, Alaclair Ensemble sera en spectacle au profit de la Fondation du Musée de la civilisation. La troupe postrigodon bas-canadienne fera vibrer les murs du Musée au son de ses grands classiques et des chansons de son plus récent album LAIT PATERNEL.

Conférence-spectacle Une journée au son du rap queb !

Le 29 août, le Musée présentera un échange enrichissant sur l'évolution et l'avenir de la culture hip-hop au Québec, sur sa capacité à promouvoir la diversité culturelle et sur sa contribution unique à la scène musicale d'ici et d'ailleurs ! Une table ronde qui réunira des acteurs de renom de l'industrie comme Webster, Marc-André Anzueto, Rico Rich et Erika Zarya.

La soirée se poursuivra avec un spectacle d'exploration musicale du hip-hop québécois avec l'artiste Socalled, pianiste, accordéoniste et réalisateur. Cet événement GRATUIT (réservation requise) est présenté en collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), dans le cadre de l'École d'été sur l'écosystème musical québécois et la découvrabilité culturelle de l'INRS et de l'Université Laval.

Nouvelle exposition internationale en décembre

Le Musée conviera les publics, en décembre, à découvrir une nouvelle exposition internationale : Foules (titre de travail). Cette exposition, qui fut présentée à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris d'octobre 2022 à janvier 2024, s'intéresse au phénomène des foules, au comportement des êtres humains à l'intérieur de celles-ci, à leurs mécanismes et répercussions sur la société. À suivre…

