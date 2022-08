CHONGQING, Chine, 23 août 2022 /CNW/ - Un reportage d'iChongqing :

L'exposition Smart China (ESC) 2022 se tiendra dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, du 22 au 24 août. On y parlera des projets de développement, des dernières réalisations et des sujets d'actualité concernant la technologie de pointe issue des sciences de l'intelligence et appliquée à la construction d'une ville intelligente. L'exposition est accessible en ligne ici ESC .

Un garçon joue à Go avec un robot dans la salle d’exposition de l’ESC 2022, le 21 août 2022, à Chongqing, en Chine. (PRNewsfoto/iChongqing)

Parmi les scientifiques de renommée mondiale présents à l'ESC 2022, on compte Konstantin Novoselov, lauréat du prix Nobel 2010, Jack Dongarra, lauréat du prix Turing 2021, des universitaires de l'Académie chinoise des sciences et de l'Académie chinoise d'ingénierie, ainsi que des dirigeants d'entreprises réputées comme Changan Auto, Alibaba Group et Huawei. Lors de la cérémonie d'ouverture et du sommet de l'ESC qui ont eu lieu aujourd'hui, ces derniers ont prononcé des discours vidéo au sujet des nouvelles technologies, des développements et des tendances dans le domaine de la construction de « villes intelligentes ».

L'exposition a réuni plus de 50 entreprises figurant aux palmarès Fortune Global 500 et Fortune China 500, dont Huawei, Bosch, BOE et Inspu, et a vu le lancement mondial du logiciel d'analyse numérique Beitai Tianyuan V2.0 ainsi que le premier lancement du programme d'exploitation commerciale autonome Baidu.

Avec une aire d'exposition de 90 000 mètres carrés et 557 exposants provenant de 19 pays et régions (dont l'Italie), plus de 1 560 scénarios d'application seront présentés dans plus de 30 domaines utilisant largement les technologies de l'information telles que la technologie d'affichage 3D à l'œil nu, la réalité virtuelle (RV) et la réalité étendue (XR).

Cette année, l'ESC met à l'honneur les réalisations de pointe. On y retrouvera 58 nouveaux produits comme un décodeur 8K haute définition et un atelier sur les machines intelligentes, 15 nouvelles technologies, dont l'agriculture intelligente au service de la socialisation dans le désert, 24 nouvelles applications comme la plateforme de mégadonnées « City Brain » et 16 nouvelles réalisations impliquant la micropuce et les systèmes IntelliSense.

Axée sur la « ville intelligente », l'ESC est prête à recevoir les provinces d'honneur invitées par la province du Sichuan dans le but d'accélérer le développement des industries intelligentes à Chengdu et Chongqing grâce à la coopération.

Cette année marque également le cinquième anniversaire de l'ESC qui aide Chongqing à accélérer la construction de la ville intelligente et à promouvoir l'intégration profonde de la technologie numérique ainsi que le développement économique et social. Chongqing étant le point de pivot, l'intégration et l'échange des technologies de pointe entre la Chine et les pays étrangers seront davantage encouragés dans le domaine de l'intelligence des mégadonnées.

