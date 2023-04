L'EXPOSITION PRÉMONITIONS: UN RECUEIL MULTIDIMENSIONNEL À PVM

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - MASSIVart x Chromatic Festival, Sid Lee Architecture, et Nicolas Grenier présentent une exposition en deux volets intitulée Prémonitions à Place Ville Marie (PVM) du 28 avril au 16 septembre 2023. Prémonitions s'inscrit dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville », propulsée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et est accueilli au Nouveau Centre par Ivanhoé Cambridge.

Accessible à un public de tout horizon, Prémonitions offre un aperçu de la réflection de vingt artistes imaginant le futur à travers la technologie, comme l'intelligence artificielle, et ses mécanismes culturels. Dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » organisée par la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain (CCMM), MASSIVart x Chromatic Festival, Sid Lee Architecture, Nouveau Centre par Ivanhoé Cambridge et Nicolas Grenier présentent Prémonitions, une exposition en deux temps ouverte à toutes et à tous au cœur du centre-ville de Montréal, à la Galerie PVM de Place Ville Marie.

Commissariée par Roxanne Arsenault et Caroline Douville, la première partie de l'exposition s'articule autour d'un programme vidéo présentant les films d'une vingtaine d'artistes locaux et internationaux dans une scénographie immersive. Le thème est exploré à travers une variété d'approches, propres à la pratique de chacun et chacune des artistes, de la cinématographie classique au datamoshing en passant par la modélisation 3D, la capture d'environnements virtuels et les paysages sonores.

Inspiré de l'expérience intime entre l'humain et la technologie, Nicolas Grenier invite le public à une interaction méditative avec l'intelligence artificielle dans la seconde partie du projet, qui sera présentée dès le 6 juillet 2023. Le lieu d'exposition sera transformé en un environnement baigné de couleur où nous serons appelés à faire la rencontre d'une I.A. incarnée, nous offrant ainsi l'occasion d'explorer l'ambiguïté grandissante de notre relation avec cette technologie.

Depuis le lancement de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » en mars 2021, la CCMM investit dans des activités revitalisant le centre-ville en mobilisant les communautés qui contribuent à sa vitalité. Prémonitions se dresse à l'intersection de la technologie et de la communauté, offrant une occasion d'introspection contemplative au sein de l'effervescence de PVM. PVM, l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, le Centre Eaton de Montréal et Place Montréal Trust font partie du Nouveau Centre, l'initiative d'Ivanhoé Cambridge qui a pour but de dynamiser le centre-ville de Montréal en animant et en unissant ses propriétés phares. Cette destination d'expérience propose aux Montréalais et aux visiteurs une offre gourmande, tendance, culturelle et événementielle unifiée.

« Je suis très heureux de voir le projet Prémonitions se concrétiser. Cette œuvre combine deux secteurs de force de notre métropole : son foisonnement artistique et sa position de leader mondial en intelligence artificielle. Prémonitions permet d'explorer les dernières innovations qui vont redéfinir notre avenir, et j'invite les travailleurs du centre-ville à y faire le plein d'inspiration lors de leur prochaine visite à Place Ville Marie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Prémonitions est ouvert au public du mardi au samedi de 11 h à 17 h. Des médiateur·trice·s artistiques sont présent·e·s pour enrichir l'expérience.

Plus d'information : https://www.chromatic.ca/

MASSIVart est une agence de placemaking et d'art public fondée en 2009. Avec des bureaux à Montréal, Toronto et Mexico et des projets dans le monde entier, notre équipe se consacre à la production d'intégrations artistiques et de programmes culturels qui ont de l'impact. Grâce à des solutions axées sur la culture, à une équipe multidisciplinaire et à un réseau mondial d'artistes, MASSIVart crée des destinations pour l'industrie immobilière, les municipalités, les musées et les marques. De la planification stratégique créative de haut niveau à la curation, la fabrication et l'installation, nous croyons que l'art et la culture ont la capacité de créer de la valeur en contribuant au dynamisme, à l'inclusivité et à l'identité des lieux.

Sid Lee Architecture est une firme affiliée à l'agence créative Sid Lee. Elle a été fondée en 2009 par les architectes et designers urbains Jean Pelland et Martin Leblanc, associés en pratique professionnelle depuis 1999. Ces derniers dirigent aujourd'hui une équipe pluridisciplinaire composée de 70 professionnels du milieu de l'urbanisme, de l'architecture et du design d'intérieurs. Depuis 2015, l'atelier fait partie de kyu, un collectif d'entreprises créatives établi par Hakuhodo DY Holdings.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans 1 500 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 77 G$ CA au 31 décembre 2022. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la CDPQ (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

Nicolas Grenier Nicolas Grenier (né en 1982) est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Concordia et d'une maîtrise du California Institute of the Arts. Il explore dans ses recherches et son travail les notions de changement de paradigme et de transformation de l'ordre social. De nature spéculative, ses œuvres témoignent des forces intangibles qui influencent les structures du pouvoir. Son travail a été, entre autre, exposé à la Art Gallery of Alberta (Edmonton), The Power Plant (Toronto), au Musée national des beaux-arts du Québec, au Musée d'art contemporain de Montréal, à Commonwealth & Council (Los Angeles), à la Gagosian Gallery (Athènes), à la Triennale d'art et d'architecture de Bruges (Belgique) et à Union Gallery (Londres). Il a reçu le prix Pierre Ayot en 2016 et a été finaliste au Prix Sobey pour les arts en 2019. Nicolas Grenier est représenté par les galeries Bradley Ertaskiran et Luis De Jesus Los Angeles.

J'aime travailler au centre-ville est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

