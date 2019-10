L'exposition photographie « Pillars of Strength » ouvre ses portes pour célébrer la Journée nationale des aînés, grâce à des images fascinantes d'aînés au Canada

La Journée nationale des aînés célèbre les aînés et fait prendre conscience du fardeau de la grippe chez les aînés et de l'effet de dominos que celle-ci peut avoir sur leurs vies.

La grippe a un effet important qui peut faire en sorte que les aînés risquent de perdre leur indépendance. Un séjour à l'hôpital en raison de la grippe peut être catastrophique pour la vie des aînés et de leurs proches.

TORONTO, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, une exposition photographique interactive plus grande que nature prend son envol pour célébrer la Journée nationale des aînés. Organisé par Sanofi, l'événement fait prendre conscience du fardeau de la grippe chez les aînés et de l'effet de dominos que celle-ci peut avoir sur leurs vies, ainsi que l'importance de protéger les aînés et de les garder actifs, indépendants et en bonne santé.

On estime que la grippe, qu'on considère souvent comme un simple rhume, est responsable en moyenne de 12 200 séjours à l'hôpital et de 3500 morts tous les ans au Canada1; les aînés représentant jusqu'à 70 % des séjours et 91 % des morts recensés de 2013 à 2018.2,3,4,5,6,7

Malheureusement, ces statistiques ne disent pas tout. Jusqu'à un tiers des personnes hospitalisées quittent l'hôpital avec une capacité réduite à exécuter leurs activités quotidiennes.8 Pour les aînés, les longs séjours à l'hôpital peuvent mener à une « cascade de dépendance »; l'immobilité mène à de mauvais résultats qui, dans certains cas, exigent des soins de réadaptation ou l'admission à un établissement de soins à long terme.9

Visant à célébrer les aînés ainsi que leurs contributions à nos familles et à nos communautés, l'exposition photographique inspirée des dominos « Pillars of Strength » de Sanofi comporte des images fascinantes d'aînés de tout le pays. Elle sera ouverte au public du 1er au 4 octobre, au centre Richmond-Adelaide, au centre-ville de Toronto. Pour chaque photo d'un aîné envoyée, Sanofi fera un don de 2 $ à Rêve d'une vie Canada , un organisme de bienfaisance qui aide les aînés à concrétiser le rêve de leur vie. L'objectif est d'amasser au minimum 12 200 $ (jusqu'à un maximum de 24 400 $) pour représenter les hospitalisations au nombre de 12 200 imputables à la grippe au Canada tous les ans.

Les personnes âgées de 65 ans et plus ont généralement des défenses réduites aux infections et une plus grande vulnérabilité à la grippe.10 Elles courent également davantage de risques de souffrir de complications ou de nécessiter une hospitalisation si elles attrapent la grippe.11 Or, les vaccins contre la grippe sont généralement moins efficaces chez les personnes âgées de 65 ans et plus par rapport aux adultes plus jeunes.12

« Les personnes âgées sont des membres précieux de nos communautés, qui contribuent à nos vies de multiples manières », souligne Marissa Lennox, directrice des politiques à l'Association canadienne des individus retraités (CARP ou Canadian Association of Retired Persons). « En raison de la grippe, les personnes âgées peuvent perdre leur santé et leur indépendance, ce qui change leur vie de manière irrévocable. En fait, un sondage de CARP a montré que la plus grande peur des personnes âgées quant au vieillissement est la perte d'indépendance. Il est important que les aînés restent en santé, afin qu'ils puissent rester plus longtemps dans leur maison et leur communauté. »

Dans ses recommandations mises à jour concernant la grippe de 2019-2020, le Comité consultatif national de l'immunisation a conclu que le vaccin contre la grippe à dose élevée offre une protection supérieure par rapport à celui à dose normale. Il est donc tout indiqué d'administrer la dose élevée plutôt que la dose normale chez les personnes de 65 ans et plus, le cas échéant.11

« La grippe a un effet de dominos sur les aînés, leur communauté et le système de santé, et c'est pourquoi il est essentiel de protéger les aînés contre la grippe.13 De plus, un grand nombre de personnes âgées vit avec des maladies chroniques qui augmentent le risque de décès dû à la grippe »14, explique le Dr John Muscedere, directeur scientifique du Canadian Frailty Network (CFN). « La grippe peut empirer les maladies, comme le diabète ou les maladies rénales, en plus d'augmenter le risque d'être victime d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque.15 La vaccination peut aider à réduire la gravité des infections par la grippe et à prévenir les hospitalisations. CFN vient de lancer notre campagne AVOID Frailty. Dans le cadre de celle-ci, nous recommandons que les adultes âgés de 65 ans et plus considèrent de choisir le vaccin à dose plus élevée, qui est plus efficace pour eux que celui à dose standard.16 »

FluzoneMD Haute dose au Canada

Actuellement, l'Ontario est la seule province à offrir gratuitement le vaccin contre la grippe à dose plus élevée à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.17 Le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et l'Île-du-Prince-Édouard offrent le vaccin à dose plus élevée aux personnes se trouvant dans des établissements de soins à long terme.18,19,20,21,22

À propos du vaccin FLUZONEMD Haute dose

Le vaccin FluzoneMD Haute dose est un vaccin trivalent qui contient quatre fois la quantité d'hémagglutinine (HA) par souche par rapport à un vaccin à dose standard. FluzoneMD Haute dose est indiqué pour l'immunisation active des personnes de 65 ans et plus contre la grippe causée par les souches spécifiques du virus de l'influenza intégrées au vaccin. On l'administre en une seule injection de 0,5 mL par voie intramusculaire. Des taux plus élevés de certaines réactions systémiques et au site d'injection ont été observés chez les personnes ayant reçu le vaccin à forte dose que chez celles ayant reçu celui à dose standard. La plupart des réactions générales étaient toutefois d'intensité légère et ont disparu en moins de trois jours.23,11

Pour obtenir davantage de renseignements sur le vaccin contre la grippe FluzoneMD Haute dose, veuillez visiter le : http://www.fluzone.ca/ .

À propos de Sanofi

Sanofi se consacre à aider les personnes à faire face aux défis liés à leur santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale qui se concentre sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies grâce à des vaccins et fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur ainsi qu'alléger la souffrance. Nous sommes solidaires des personnes souffrant de maladies rares et de celles vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Avec l'aide de plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout au monde.

Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie

