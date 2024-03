SHENZHEN, Chine, le 1er mars 2024 /CNW/ - ISLE 2024, la plus grande exposition d'Asie consacrée à l'affichage intelligent, à l'audiovisuel, à l'intégration des systèmes et au DEL, s'ouvre le 29 février au World Exhibition and Convention Center de Shenzhen.

Shenzhen est la plaque tournante mondiale de l'industrie de l'exposition, et l'exposition ISLE 2024 se trouve à moins de 30 minutes de route de la plupart des principales usines chinoises à DEL. Alliant une chaîne industrielle complète d'exposition et un système intégré, l'ISLE offre aux acheteurs du monde entier des produits de pointe, de la recherche facile sur les usines et des occasions de réseautage sur la plateforme à guichet unique.

L'ISLE 2024 a accueilli plus de 1 000 exposants en ligne et hors ligne, qui ont fait la démonstration d'affichages assistés par l'IA, de micros DEL XR, 4K et 8K, d'affichages 3D visibles à l'œil nu, d'une mini DEL transparente, d'applications 5G AV sur IP, de services de téléconférence et de diffusion en continu à distance, d'événements en direct, d'affichages interactifs, de panneaux d'affichage numériques, de la création et la gestion de contenu numérique avec une aire d'exposition de 80 000 mètres carrés.

Durant cet événement de 3 jours, les marques bien connues présenteront leurs produits et solutions, dont Leyard, Unilumin, Absen, LianTronics, Ledman, AOTO, BOE, Skyworth, Cedar, Novastar et MAXHUB. Le géant de la location, Gloshine, ainsi que des dizaines d'entreprises du domaine des spectacles, offriront une merveille de spectacle visuel grâce à la créativité numérique et aux expériences immersives. Des centaines de produits nouveaux et novateurs feront leurs débuts à l'ISLE 2024.

En collaboration avec des associations de premier plan comme la China Optics and Optoelectronics Manufacturers Association, l'organisateur a mis en place des dizaines de forums et d'ateliers dans les domaines de la cinématographie virtuelle, de la diffusion de réalité étendue, de l'affichage de l'IdO, de la ville intelligente, de la fusion de données et de l'application d'affichage de mégadonnées.

Avec ses nombreux exposants de renom et ses forums industriels stimulants, ISLE 2024 est non seulement une plateforme pour le commerce, mais aussi une scène d'envergure mondiale où l'industrie peut explorer l'avenir et intégrer le développement.

L'organisateur a annoncé que l'ISLE 2025 aura lieu au World Exhibition and Convention Center de Shenzhen du 7 au 9 mars 2025.

Consultez le site Web www.isle.org.cn pour obtenir des mises à jour et des liens de diffusions en continu, de diffusions sur place et de rediffusions de l'ISLE 2024. La salle d'exposition en ligne de l'ISLE offre des expositions en ligne accessibles par catégorie, marque et année de diffusion à https://www.isle.org.cn/exhibits?lang=en

