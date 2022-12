MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - LE COMITÉ DE SAUVEGARDE DE LA CRAIG, composé de l'arrondissement de Ville-Marie, des AmiEs de la Craig, du Conseil des métiers d'arts du Québec, d'Héritage Montréal, des Forges de Montréal et de l'Écomusée du fier monde, est heureux d'annoncer l'installation du Parcours des faubourgs et de son exposition Autour de la Craig, un circuit de panneaux d'interprétation sur la station de pompage Craig, son héritage et son environnement dans le quartier Centre-Sud et ses environs immédiats. Idéal pour une marche en famille sous la neige, ce parcours piéton va du parc du Pied-du-Courant au Vieux-Montréal. Les onze panneaux de l'exposition racontent la Craig, son époque et son quartier, agrémentés de photographies contemporaines des canalisations dans leur état actuel. L'installation demeurera en place en 2023 et fera l'objet de médiations diverses de la part des organismes impliqués. Surveillez les réseaux sociaux des partenaires et de l'arrondissement de Ville-Marie!

L’EXPOSITION EXTÉRIEURE AUTOUR DE LA CRAIG, UNE ACTIVITÉ HIVERNALE TOUT INDIQUÉE POUR DÉCOUVRIR LA STATION DE POMPAGE CRAIG ET SON PATRIMOINE (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie)

« La conservation du patrimoine industriel de la station Craig et la mise en valeur de son site historique permettront de commémorer son importance pour l'héritage montréalais. Pour notre administration, nous avons fait une priorité de déployer une collaboration tous azimuts avec les différents partenaires dans la réalisation de ce nouveau pôle culturel de l'arrondissement de Ville-Marie. Le Parcours des Faubourgs vient mettre en valeur ce site unique et réalise la vision de la population inscrite dans le PPU des Faubourgs. », ajoute Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques, et responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Un effort collectif

Depuis 2019, les partenaires du projet (des acteurs de la société civile, du milieu du patrimoine et des instances municipales) collaborent afin de sauvegarder les éléments essentiels d'une structure dont l'édifice de surface n'est que le premier de trois niveaux d'appareillages et d'infrastructures dont la construction remonte à 1887. Au sein d'un comité municipal, ils veillent à réaliser, selon les meilleures pratiques en matière de patrimoine, le démantèlement de la structure de surface en vue d'une reconstruction qui mettra en valeur ce patrimoine au sein du nouveau secteur des Faubourgs.

À propos de la station de pompage Craig

La station de pompage Craig, inaugurée en 1887, est érigée avec sa "jumelle", la station Riverside (actuelles Forges de Montréal) pour lutter contre le problème des inondations dont Montréal est victime. Sa construction, avec celle des canalisations et des égouts à la même époque, marque un jalon dans l'évolution des infrastructures d'hygiène publique de Montréal.

Consultez dès maintenant la carte du parcours :

montreal.ca/articles/la-station-craig-entre-le-passe-et-lavenir-38651.

