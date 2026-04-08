L'ExpoHabitation de Montréal, présentée par Desjardins, a lieu ce week-end

Rencontrez les experts en construction, rénovation et décoration !

La visite de presse est ce vendredi 10 avril à 11h

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Des projets de construction, de rénovation ou d'aménagement en tête pour le printemps ? L'ExpoHabitation de Montréal, présentée par Desjardins, est de retour au Complexe Sportif CN, Quartier DIX30 à Brossard, du 10 au 12 avril 2026. Pour une deuxième année consécutive, l'événement s'installe sur la Rive-Sud en raison des travaux en cours au Stade olympique. Plus de 140 exposants y seront réunis (ACQ Résidentielle, Maison Usinées Côté, Vidéotron, Patrick Morin Centre de la Rénovation, Sunspace Sunrooms, Cusimax, Fenplast, Struktall, 101 Design), dont 75 nouveaux participants (L'entrepôt de la Réno, Wrap Design, Lorendo Portes et Fenêtres, Énergir Solution Géothermie, Habitation Pilon, Maxi Foret).

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Déployé sur une surface de 70 000 pieds carrés, le salon mise sur un environnement spacieux et lumineux, avec de hauts plafonds, un accès simplifié et un stationnement gratuit. De quoi favoriser les échanges, les découvertes et les rencontres avec des professionnels de confiance, prêts à accompagner chaque étape d'un projet résidentiel.

« L'ExpoHabitation, c'est bien plus qu'un salon : c'est un point de départ pour concrétiser ses idées. Que l'on en soit à l'étape de la réflexion ou prêt à passer à l'action, les visiteurs peuvent y trouver des réponses claires, comparer les options et rencontrer des experts qui comprennent leurs besoins », souligne Robert Johnstone, directeur général d'ExpoHabitation.

« Construire, rénover ou acheter une propriété soulève beaucoup de questions. L'ExpoHabitation est un lieu privilégié pour y répondre, et Desjardins est fier d'y accompagner les visiteurs en leur donnant accès à des conseils, à des experts et à des solutions adaptées à la réalité d'aujourd'hui », affirme Dominic Larivée, vice-président Marketing et intelligence d'affaires chez Desjardins.

Parmi les exposants de l'édition 2026, on retrouve notamment Patrick Morin, acteur québécois incontournable en rénovation, ainsi que Fenplast, manufacturier reconnu pour ses portes et fenêtres performantes. Portes et Fenêtres XO, Maisons usinées Côté, Construction Christian Lévesque, Lorendo Portes et fenêtres, Vidéotron et Sunspace Sunrooms seront également présents aux côtés de nombreux autres professionnels qui viendront partager leur expertise et leurs solutions pour transformer les espaces de vie.

SOURCE ExpoHabitation de Montréal

Entrevues et billets de presse: Marilyne Levesque, Marelle Communications, [email protected], 514-884-6351