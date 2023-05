L'Expo enviro: une journée pour célébrer les initiatives environnementales des écoles de Laval

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le 18 mai prochain, le Centre de services scolaire de Laval, en collaboration avec le Lab22, tiendra à l'école Curé-Antoine-Labelle Expo enviro: un moment dédié à mettre en lumière les initiatives environnementales au sein des communautés éducatives lavalloises. S'inscrivant dans le cadre des Journées de la transition organisées par le Lab22, cet événement rassemblera 300 personnes, dont 250 élèves d'une trentaine d'écoles primaires et secondaires de la région, afin d'apprendre, d'échanger et de célébrer les bons coups réalisés pour engager la transition écologique.

Une conférence d'ouverture lancera cette journée inspirante où Alexandre Warnet, conseiller municipal de Laval-des-Rapides, partagera son parcours d'engagement et s'entretiendra avec les élèves sur ses valeurs environnementales et sur l'importance de celles-ci dans l'administration lavalloise. Les personnes participantes seront ensuite invitées à visiter une foire aux kiosques: ce sera le moment pour les écoles de promouvoir leurs projets à caractère environnemental et pour les organismes lavallois leurs services et activités dans ce même domaine. Les partenaires organisateurs de l'événement espèrent stimuler le pouvoir d'agir des jeunes, outiller le personnel, et encourager d'autres écoles à passer à l'action.

« Les Journées de la transition sont toujours des occasions uniques de rassembler les communautés éducatives autour des actions en faveur de la transition écologique. Nous sommes fiers de collaborer avec le Centre de services scolaire de Laval et de réunir plus de 30 écoles de la région de Laval pour l'événement: c'est le signe que la transition est bel et bien en marche et que les jeunes veulent en faire partie plus que jamais! »

- Dominic Vézina, directeur général du Lab22.

« La mobilisation environnementale dans nos écoles, par les élèves et les membres du personnel, est un exemple inspirant! Expo enviro sera une belle occasion de mettre en valeur les projets réalisés dans nos écoles, d'outiller et d'inspirer la communauté éducative. D'ailleurs, les membres du Comité d'action climatique du CSS de Laval seront présents et particulièrement attentifs aux réalités des écoles représentées, afin de poursuivre et d'améliorer notre cheminement vers la transition écologique. »

- Sylvain Chaput, directeur général adjoint du Centre de services scolaires de Laval

À propos du Lab22 - Laboratoire d'innovations sociales et environnementales

Le Lab22 a pour mission d'interpeller la population, particulièrement les jeunes, sur divers enjeux sociaux et environnementaux pour développer avec elle des réponses novatrices visant à générer des transformations positives et durables pour les collectivités. Le Lab22 couvre trois champs d'action : l'appel à l'engagement pour une école écoresponsable qu'est le Pacte de l'école québécoise, la démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique destinée aux écoles secondaires et le déploiement d'un réseau national de jeunes en innovation sociale et environnementale.

À propos du Centre de services scolaire de Laval

Le Centre de services scolaire de Laval est un organisme public qui offre des services éducatifs francophones à travers la Ville de Laval. Étant l'un des plus importants centres de services scolaires du Québec, il dessert une population scolaire très variée de plus de 55 000 élèves par l'entremise de son vaste réseau d'établissements.

