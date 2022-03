L'exploitation sexuelle, c'est pas un jeu

MONTRÉAL, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - En cette Journée nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineur·e·s, sept Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) lancent une campagne de sensibilisation à l'intention des jeunes femmes de 14 à 25 ans. La campagne C'est pas un jeu vise à sensibiliser aux enjeux autour de l'exploitation sexuelle et se déploie à compter d'aujourd'hui sur Instagram , de même que sur le microsite www.cestpasunjeu.com et leurs pages Facebook.

Déployée dans les médias sociaux, la campagne C'est pas un jeu tente de rejoindre les adolescentes et les jeunes femmes là où elles sont. « Depuis la pandémie, les jeunes passent beaucoup plus de temps sur leurs écrans et deviennent encore plus vulnérables au recrutement et à l'exploitation sexuelle » informe Kelly Laramée, intervenante au CALACS Agression Estrie et co-porte-parole de la campagne, en ajoutant que cela est devenu d'autant plus difficile de les rejoindre, puisqu'elles ne sont plus dans des lieux publics, mais bien sur internet. Rappelons également que plus du tiers des victimes de proxénétisme, de traite de personnes et d'exploitation sexuelle ont moins de 18 ans.

Construit autour de l'histoire de trois filles, le microsite s'est inspiré du vécu de nombreuses adolescentes et jeunes femmes aux prises avec l'exploitation sexuelle fréquentant les CALACS. « Il s'agit d'une campagne ludique, inspirée d'histoires réelles qui permettent de démystifier l'exploitation sexuelle tout en rappelant que de l'aide existe » explique Kelly Laramée. Il présente cinq capsules vidéo et rassemble également des ressources pouvant soutenir les jeunes femmes. « L'essentiel pour nous, c'est que les filles qui visitent le microsite, celles aux prises avec l'exploitation sexuelle, celles qui connaissent quelqu'un qui l'est ou tout simplement celles qui se posent des questions repartent avec le sentiment que leur situation peut s'améliorer, qu'il y a de l'information et des ressources dans leur région » poursuit Jade Goulet, intervenante psychosociale et chargée de projet en exploitation sexuelle au CALACS Coup de cœur et co-porte-parole de la campagne.

Travaillant au quotidien en aide auprès des victimes d'exploitation sexuelle, les CALACS La Chrysalide , CALACS L'Étoile du Nord , CALACS Agression Estrie , CALAS de l'Outaouais , CALACS du Saguenay , CALACS Coup de cœur et CALACS DES RIVIÈRES Haute-Yamaska Brome-Missisquoi se sont regroupés pour mener la campagne par désir de poursuivre le travail de sensibilisation sur les conséquences de l'exploitation sexuelle et faire connaître leurs services.

