L'EXPERTISE INFIRMIÈRE : UNE COLONNE ESSENTIELLE DU TEMPLE

Une opportunité historique de renforcer la contribution infirmière

MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - L'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec accueille positivement le dépôt du projet de loi visant à rendre le système de la santé et des services sociaux plus efficace, qui représente une opportunité historique de rehausser la contribution infirmière. La création de l'Agence Santé apporte des solutions concrètes à l'organisation des soins, un des trois axes de la mission de l'Alliance aux côtés du soutien clinique et du rehaussement de la formation initiale des futures infirmières.

Au plus près des besoins du terrain, l'Alliance se définit comme un partenaire pour impulser les changements nécessaires en santé et améliorer la performance et l'efficacité du réseau. La création de l'Agence Santé représente une opportunité unique pour la profession infirmière de mettre sa pierre à l'édifice et d'occuper une place à la hauteur de son expertise et de son nombre de professionnels. Ainsi, l'Alliance est heureuse de partager ses recommandations et innovations en matière de processus qui visent à donner aux soins infirmiers la place qu'ils doivent occuper dans les organisations et rattraper les vingt ans de retard que le Québec accuse en comparaison avec les autres provinces.

L'Alliance salue l'usage du terme « gouvernance clinique » qui se veut plus inclusif que celui de « gouvernance médicale » dans le projet de loi 15. Bien au-delà d'un débat sémantique, l'emploi du terme illustre la nécessité de refléter la réalité du terrain et les mécanismes de collaboration déjà existants entre l'ensemble des professionnels de la santé, dont les médecins et les infirmières. Le fait de reconnaître l'importance du travail en interdisciplinarité au sein des équipes cliniques contribue au fonctionnement optimal du réseau et accorde une légitimité à l'expertise infirmière. Il s'agit d'une condition essentielle pour la mobilisation et la contribution du plus grand corps professionnel que forment les infirmières.

L'Alliance salue également la proposition de l'article 251 du projet de loi qui place la direction des soins infirmiers (DSI) sous l'autorité immédiate du président-directeur général de l'établissement de santé. Cette mesure signifie également que la DSI se retrouve au même niveau que la direction médicale et les autres directions de services de santé et sociaux. Le fait de confier un rôle davantage décisionnel aux DSI permettra de mettre à profit leur rôle stratégique dans plusieurs domaines de soins et ainsi optimiser les processus afin de garantir l'accès, la qualité et la sécurité des soins.

Enfin, l'Alliance se réjouit de la représentativité au sein du nouveau Conseil interdisciplinaire d'évaluation des trajectoires et de l'organisation clinique (CIETOC). Le Conseil interdisciplinaire sera composé à parts égales de médecins et d'infirmières selon l'article 154, ce qui reflétera le contexte actuel caractérisé par les soins infirmiers qui occupent une place de plus en plus importante au Québec notamment avec le déploiement de cliniques infirmières, les pouvoirs de prescriptions, etc. Il faut tirer avantage de l'expertise en soins infirmiers au bénéfice des patients.

Néanmoins, l'Alliance croit qu'il est possible d'ajouter quelques éléments au projet de loi afin de consolider l'apport considérable des soins infirmiers au réseau de la santé. L'Alliance recommande qu'un siège du conseil d'administration de l'Agence Santé soit réservé pour un individu qui représenterait la perspective infirmière. L'Alliance suggère également que la Direction des soins infirmiers nationale soit élevée au rang de sous-ministre adjoint au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux afin que l'organigramme reflète les changements proposés dans le réseau par le biais de l'Agence, et ainsi éviter que les soins infirmiers relèvent des impératifs médicaux.

