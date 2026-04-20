L'expérience numérique BULLES - Un projet unique pour révéler l'univers créatif des jeunes autistes

Une initiative d'Humain Pluriel qui transforme le regard sur la neurodiversité

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Humain Pluriel et REF (LG2) lancent la plateforme Web Bulles, un espace numérique interactif et ludique destiné aux jeunes autistes. Cette initiative vise à favoriser l'expression, la créativité et une meilleure compréhension de la neurodiversité. Bulles nous plonge dans le monde des jeunes autistes, tel qu'ils le voient et le créent eux-mêmes.

Explorez dès maintenant l'expérience Bulles : experience.projetbulles.com

« Grâce à Bulles, Humain Pluriel franchit une nouvelle étape dans sa mission de valoriser des voix trop souvent invisibilisées en donnant une voix aux jeunes autistes, autrement » souligne, Catherine Hughes cofondatrice d'Humain Pluriel.

Pensée comme une expérience immersive et accessible, la plateforme invite les jeunes à concevoir leur propre « bulle » par le biais des mondes graphiques uniques où s'expriment leur imagination, leurs émotions et leur vision du monde. Ces créations, rendues accessibles au public, deviennent autant de fenêtres ouvertes sur une richesse intérieure encore trop méconnue.

« L'expérience numérique Bulles, c'est bien plus qu'une plateforme : c'est un espace où les jeunes autistes peuvent prendre la parole à leur manière, avec leurs codes, leur sensibilité et leur créativité. C'est une invitation à les écouter différemment », explique Mélissa Lefebvre, cofondatrice d'Humain Pluriel.

Un outil à la fois créatif, éducatif et inclusif

Accessible à la maison comme en milieu scolaire, l'expérience Bulles a aussi été pensée pour soutenir le travail des enseignants et des intervenants scolaires. Une marche à suivre détaillée leur permettra d'intégrer facilement l'outil dans leurs pratiques éducatives et d'accompagnement.

L'expérience Bulles se distingue par son approche à la fois artistique et pédagogique. Elle favorise l'expression personnelle dans un cadre sécurisant, tout en contribuant à sensibiliser le grand public à la neurodiversité. En mettant de l'avant un regard lumineux sur la différence, la plateforme participe activement à changer les perceptions et à valoriser la singularité de chaque jeune.

Une ressource pour les écoles

Les enseignants et intervenants qui souhaitent faire vivre l'expérience interactive Bulles à leurs élèves ou projeter le film Bulles en classe sont invités à visiter projetbulles.com pour plus d'information. Il est également possible d'organiser des échanges avec les réalisateurs et certains participants du film.

Dans la continuité du film Bulles

Le lancement de la plateforme s'inscrit dans le prolongement du documentaire Bulles, réalisé par Mélissa Lefebvre et Paul Tom, largement diffusé à Télé-Québec en version écourtée. Produit par Classe libre et distribué par Picbois, Bulles est présentement à l'affiche, en version intégrale, à l'occasion du Mois de l'autisme. Des projections spéciales ont lieu jusqu'au 26 avril à Montréal et à Québec, accompagnées de discussions avec l'équipe du projet.

Ce film donne la parole à des adolescents et adolescentes autistes qui nous invitent dans leurs mondes imaginaires. À travers leurs créations, Bulles propose un regard sensible et inspirant sur la neurodiversité, révélant des univers riches et singuliers, bien au-delà des clichés liés au diagnostic.

Avec la plateforme Bulles, l'expérience se poursuit et devient participative.

Un projet rendu possible grâce à un engagement collectif

Le développement de la plateforme représente un investissement de plus de 400 000 $, rendu possible grâce à l'appui de partenaires engagés envers l'épanouissement des jeunes autistes : la Fondation Mirella et Lino Saputo, le Fonds du Grand Mouvement Desjardins, la Fondation St-Hubert, la Fondation Sault-Saint-Louis, la Fondation PGLO, le ministère de l'Éducation du Québec et le Conseil des arts du Canada.

Leur soutien témoigne d'une volonté commune de créer des environnements inclusifs où chaque jeune peut s'exprimer pleinement.

À propos d'Humain Pluriel

Fondé en 2022, Humain Pluriel est un organisme qui utilise les arts comme levier d'expression et de transformation sociale. À travers des projets collaboratifs, il co-crée des espaces avec des communautés marginalisées afin qu'elles puissent être vues, entendues et reconnues à leur juste valeur dans la société.

Cofondé notamment par Mélissa Lefebvre, enseignante en art dramatique et réalisatrice et Catherine Hughes, comédienne et productrice, Humain Pluriel s'inscrit dans une approche profondément humaine, inclusive et créative. humainpluriel.com

Site Web : projetbulles.com

Facebook : facebook.com/projetbulles

Instagram : instagram.com/projetbulles

TikTok : tiktok.com/@projetbulles

SOURCE Humain Pluriel

Renseignements médias: Pierre-Thomas Choquette, Associé, Arsenal conseils, 418-265-5750, [email protected]; Caroline Rompré, Relationniste de presse, pixelleX communications, 514-778-9294, [email protected]