OTTAWA, ON, le 10 mai 2023 /CNW/ - Après une année de hausse rapide des taux d'intérêt, de nombreux emprunteurs hypothécaires ont de la difficulté à joindre les deux bouts et à gérer leurs dettes. C'est ce qu'indique l'Enquête auprès des emprunteurs hypothécaires de 2023 publiée aujourd'hui par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

En janvier 2023, la SCHL a sondé plus de 4 000 personnes ayant récemment contracté un prêt hypothécaire au Canada. Le but était d'obtenir des renseignements clés sur l'état actuel de l'accession à la propriété, les prêts hypothécaires, ainsi que les attentes et les expériences des acheteurs. Les résultats indiquent qu'en 2022, les conditions du marché ont eu une grande incidence sur l'opinion des emprunteurs à l'égard de leur expérience avec leur courtier ou prêteur. Ils indiquent aussi que la satisfaction globale des emprunteurs a diminué.

Parmi les répondants, 74 % sont touchés ou prévoient d'être touchés par la hausse des taux d'intérêt hypothécaires. Parmi les personnes touchées, 49 % ont de la difficulté à rembourser leurs dettes, y compris leurs prêts hypothécaires. Ces difficultés ont une incidence sur l'opinion des consommateurs à l'égard de l'expérience d'emprunt hypothécaire, la perception des consommateurs ayant atteint son plus bas niveau au cours des cinq dernières années.

Les résultats du sondage indiquent que 61 % des accédants à la propriété et des acheteurs déjà propriétaires sont incertains quant au processus d'achat d'une habitation. Les deux groupes mentionnent que leur plus grande préoccupation est de payer trop cher pour leur logement.

Les résultats de l'enquête montrent également que les propriétaires-occupants déploient des efforts importants pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation. Les améliorations écoénergétiques arrivent au troisième rang des raisons les plus populaires de rénover et représentent environ 60 % des coûts de rénovation. Parmi les acheteurs, 59 % ont aussi affirmé que l'efficacité énergétique de l'habitation avait été un facteur important dans leur décision d'achat.

Autres points saillants :

Les personnes qui ont contracté leur prêt hypothécaire avant la hausse des taux d'intérêt étaient beaucoup plus susceptibles d'être satisfaites. Toutefois, la satisfaction globale à l'égard de l'expérience avec les conseillers en prêts hypothécaires est à la baisse.

Parmi les acheteurs qui ont reçu un cadeau en argent pour les aider à acheter leur habitation, 37 % ont déclaré qu'ils n'auraient pas été en mesure d'en acheter une qui répond à leurs besoins sans cet argent.

La consolidation de la dette est devenue la raison principale du refinancement des prêts hypothécaires.

Seulement 55 % des répondants croient que la valeur de leur logement augmentera au cours des 12 prochains mois, contre 84 % des répondants à l'enquête de 2022.

Ce sont 70 % des répondants qui étaient convaincus d'avoir obtenu le prêt hypothécaire qui répondait le mieux à leurs besoins, contre 86 % en 2022.

La majorité des répondants (81 %) croient que l'accession à la propriété est un bon investissement à long terme. Ce pourcentage est toutefois en baisse par rapport à celui enregistré en 2022 (91 %).

Citation :

« Le marché de l'habitation actuel est très difficile et stressant pour de nombreux acheteurs et acheteurs potentiels. L'un des objectifs de notre Enquête auprès des emprunteurs hypothécaires est d'aider les acheteurs et les conseillers en prêts hypothécaires qui les servent à mieux comprendre cet environnement et à accroître leurs chances de vivre une expérience positive et fructueuse. »

- Sam Carnovale, directeur, Gestion des relations clients, SCHL

Voir les résultats de l'Enquête auprès des emprunteurs hypothécaires de 2023.

