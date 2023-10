L'expansion exploite la réserve de talents et les occasions de financement au Canada

LA HONDA, Calif., le 11 oct. 2023 /CNW/ - Les Conversions Implicites, une jeune entreprise du secteur technologique reconnue pour son expertise dans l'émulation de haut niveau de jeux classiques et rétro de la PS4 et PS5, a annoncé qu'elle a ouvert un nouveau siège social au Canada. Il s'agit d'une expansion stratégique qui représente une étape importante de la mission de l'entreprise de raviver les précieux souvenirs associés aux jeux vidéo. Cette expansion positionne l'entreprise au cœur de l'écosystème technologique canadien en plein développement, grâce à son siège social situé dans la ville de Montréal.

Robin Lavallée, PDG de Les Conversions Implicites, originaire du Québec, a exprimé son enthousiasme envers l'expansion en disant : « Le Canada offre plusieurs excellentes possibilités pour les jeux vidéo. Les talents y abondent, et c'est ma façon de rendre hommage à l'endroit où j'ai grandi. »

Sous la direction de Bill Litshauer, qui occupe le poste de président chez Implicit Conversions Inc./Les Conversions Implicites au Canada, l'entreprise s'engage à préserver l'histoire des jeux vidéo et à permettre aux gens de redécouvrir les jeux qui les passionnaient auparavant, mais qui sont devenus inaccessibles en raison des consoles obsolètes.

M. Litshauer a souligné l'engagement de l'entreprise à préserver les jeux en disant : « Nous voulons que les joueurs puissent replonger dans la nostalgie de leur jeunesse et redécouvrir leurs jeux préférés. En même temps, nous voulons rendre ces classiques accessibles à la clientèle d'aujourd'hui qui utilise les consoles modernes. »

Les Conversions Implicites a déjà livré une gamme de jeux classiques et rétro, incluant Resident Evil, The Legend of Dragoon, Valkyrie Profile, Ape Escape, Twisted Metal, et plus de 40 autres titres. Grâce à son moteur d'émulation Syrup, il se profile à l'horizon une variété de jeux associés aux anciennes consoles, comme NES, SNES, Neo Geo, Sega Genesis, entre autres.

Pour en savoir plus sur la mission de l'entreprise de raviver les jeux classiques grâce à l'émulation, consultez son site Web à implicitconversions.ca .

À propos de Implicit Conversions Inc.

Implicit Conversions/Les Conversions Implicites se spécialise dans l'émulation de haut niveau de jeux classiques et rétro pour permettre aux joueurs de renouer avec l'expérience de jouer à leurs jeux classiques préférés sur des consoles modernes. Dévouée à préserver l'histoire des jeux, Les Conversions Implicites allie une technologie avant-gardiste et une passion pour les jeux pour redonner vie aux classiques inoubliables. À ce jour, l'entreprise a livré plus de 50 jeux du PlayStation 1 et du PlayStation Portable.

