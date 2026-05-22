Optimisé par HyperIntuitionMC, l'algorithme de contrôle de mouvement basé sur l'IA d'Hypershell, la nouvelle série Hypershell X est conçue pour apporter une assistance plus naturelle, immédiate et parfaitement intégrée à la personne qui le porte. Premier exosquelette IA de bout en bout vérifié par TÜV Rheinland, la gamme combine un contrôle intelligent de mouvement, un système de port amélioré et un moteur nouvelle génération pour fournir une assistance rapide et entièrement synchronisée.

La gamme comprend l'Hypershell X Ultra S, l'Hypershell X Max S et l'Hypershell X Pro S, proposant différents niveaux d'assistance, d'autonomie et de capacité tout-terrain pour les randonneurs, les amateurs d'activité de plein air, les utilisateurs âgés actifs et les professionnels qui restent longtemps debout.

Pour étendre les essais au-delà du laboratoire de produits, Hypershell présente HyperLIFT, son programme d'essais sur le terrain d'innovations vitales, qui permet de déterminer dans quelle mesure les exosquelettes portables peuvent aider à réduire la fatigue, à améliorer la sécurité de fonctionnement et à apporter une assistance aux équipes de recherche et de sauvetage dans le cadre d'opérations exigeantes en situation réelle. Cette année, Hypershell entend soutenir plus de 50 organisations de recherche et de sauvetage en proposant des exosquelettes pour procéder à des essais sur le terrain, obtenir un retour d'informations et élaborer des études de cas, et prévoit d'étendre l'initiative à d'autres équipes.

« Avec le lancement de la nouvelle série Hypershell X et d'HyperIntuition™, Hypershell extrait l'exosquelette de la modélisation traditionnelle reposant sur des règles et le fait entrer dans une nouvelle ère technologique du contrôle de mouvement de bout en bout », a déclaré Kelvin Sun, fondateur d'Hypershell. « Dès le premier jour, notre seul objectif a été d'assurer une intégration profonde entre l'IA et le matériel. Il s'agissait de créer des exosquelettes répondant au mouvement humain de manière plus naturelle et fonctionnant en totale harmonie avec le corps. HyperLIFT est le reflet de cette vision dans le monde réel, apportant une assistance aux équipes de sauvetage qui interviennent dans certains des environnements les plus exigeants d'un point de vue physique et mental, en les aidant à aller plus loin avec moins d'efforts. »

La technologie Hypershell est également déployée lors d'une ascension de l'Everest. Adrianna Brownlee, la plus jeune femme à gravir les 14 sommets culminant à plus de 8 000 mètres, et Gelje Sherpa, la plus jeune personne à atteindre le sommet du K2 pour la première fois en hiver, et leur coentreprise, AGA Adventures, utilisent la technologie Hypershell pendant l'ascension.

HyperIntuition™ : une assistance qui évolue avec vous

HyperIntuition™ marque le passage d'Hypershell de la modélisation traditionnelle des mouvements reposant sur des règles au contrôle de mouvement IA de bout en bout, unifiant la perception, la reconnaissance, la prédiction et la planification en un seul système continu.

Développé pour pallier aux lacunes du contrôle conventionnel basé sur les règles dans le cadre de situations réelles imprévisibles, HyperIntuition™ permet à l'exosquelette de s'adapter plus naturellement à des mouvements complexes, proposant une assistance plus synchronisée et intuitive dans des environnements extérieurs dynamiques.

Selon les matériaux d'Hypershell vérifiés par TÜV Rheinland, la nouvelle série Hypershell X assure une synchronisation de la démarche à 97,5 % sur divers terrains et répond en moins de 0,31 seconde, soit 64,5 % plus rapidement que la génération précédente, ce qui en fait le premier exosquelette grand public au monde à avoir fait l'objet d'une vérification reposant sur l'ingénierie des facteurs humains.

Hypershell prévoit d'introduire les capacités d'agent d'IA dans le cadre d'une mise à jour à venir du micrologiciel. Conçu pour évoluer au fil du développement des compétences et des fonctions, l'agent d'IA fera d'abord office de coach intelligent, aidant les utilisateurs à mieux comprendre leurs mouvements, à optimiser les paramètres de l'exosquelette et à personnaliser l'assistance en fonction des activités et des environnements.

Conçu pour les milieux extérieurs exigeants

Avec l'Hypershell X Ultra S en porte-étendard, la nouvelle série propose un large éventail d'améliorations apportées au matériel, au confort et à la durabilité au profit d'une utilisation extérieure plus longue, plus intense et plus exigeante.

Les nouveaux modèles Hypershell X Ultra S et Max S utilisent le système moteur de nouvelle génération M-One Ultra d'Hypershell, conçu pour apporter une assistance plus efficace sur des terrains variés. Doté d'une architecture de moteur améliorée avec enroulement et remplissage optimisés, le système atteint jusqu'à 90 % de rendement énergétique de conversion tout en réduisant les pertes de chaleur de 50 %, ce qui améliore le rendement énergétique.

Les tests certifiés par SGS valident en outre les avantages que présente le M-One Ultra en matière de performances, montrant des réductions de la consommation d'oxygène (jusqu'à 39,2 %) et de la fréquence cardiaque (jusqu'à 42,7 %) tout en aidant à réduire la charge musculaire et à améliorer les performances sportives globales.

La gamme introduit également un système de port amélioré pour un confort, une stabilité et un soutien sans égal. Une ceinture de protection à trois zones nouvellement conçue s'adapte naturellement à différentes morphologies pour un ajustement plus personnalisé, la structure antidérapante en silicone alvéolaire assurant par ailleurs la sécurité et la stabilité de l'exosquelette pendant le mouvement. Un coussinet ergonomique pour le dos rehausse le confort en offrant un soutien supplémentaire au bas du dos.

Sur toute la gamme, la nouvelle série Hypershell X est élaborée avec des matériaux de pointe conçus pour la performance extérieure, la portabilité et la durabilité. Le X Ultra S est doté d'un tube à levier de hanche imprimé en 3D en alliage de titane de qualité aérospatiale et d'un levier de jambe en composite de fibre de carbone SpiralTwill 3000, ayant fait l'objet d'un million de cycles de rotation à une couple élevé. Homologuée IP54 pour sa résistance à l'eau et à la poussière et conçue pour fonctionner à des températures comprises entre -20 °C et 60 °C, la série se prête parfaitement à différents environnements extérieurs, même extrêmes. Le X Ultra S est également équipé en série d'une station de recharge et d'un chargeur pour une expérience de recharge plus pratique.

Nouvelle gamme Hypershell X Series

La nouvelle gamme de la série Hypershell X comprend trois modèles conçus pour différents niveaux d'utilisation extérieure, d'assistance et de capacité tout-terrain.

Le modèle phare X Ultra S est conçu pour évoluer sur un plus grand nombre de terrains et dans des conditions extérieures les plus exigeantes, avec des modes Dune et Snow (Neige) dédiés, un mode Boost et des fonctionnalités de fitness étendues.

L'Hypershell X Max S est le modèle de performance courant destiné aux utilisateurs à la recherche d'une aide accrue et d'une assistance à plus long terme sur des terrains mixtes, l'Hypershell X Pro S étant conçu pour la mobilité de tous les jours et les activités extérieures plus douces.

Ultra S et Max S offrent une puissance de sortie maximale de 1 000 W, 22 N.•m couple moteur maximal, allure maximale de 25 km/h. L'Ultra S est équipé de deux batteries proposant jusqu'à 30 km d'autonomie chacune, les Max S et Pro S étant équipés d'une seule batterie. Le Pro S offre une puissance de sortie maximale de 800 W, 18 N•m couple moteur maximal, une allure maximale de 20 km/h et une autonomie standard pouvant atteindre 17,5 km.

Disponibilité

La nouvelle série Hypershell X est proposée dès le 20 mai aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Australie, en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam et en Égypte sur le site Hypershell.tech et certains canaux locaux. D'autres marchés suivront.

Modèle Prix de vente conseillé aux États-Unis Hypershell X Ultra S $1,999 Hypershell X Max S $1,499 Hypershell X Pro S $999

Les équipes de recherche et de sauvetage qui souhaitent participer à HyperLIFT peuvent contacter Hypershell à l'adresse suivante : [email protected]. Alors qu'Hypershell continue d'étendre l'initiative à l'échelle mondiale, l'entreprise a également annoncé récemment un tour de financement de série B+ de 50 millions de dollars. Ce tour a été mené par Ant Group et DragonBall Capital, avec la participation de Sofina et de Granite Asia. Cygnus Equity était le conseiller financier exclusif. En moins de trois ans, Hypershell est devenue la marque d'exosquelettes grand public la plus vendue au monde.

À propos Hypershell

Fondée en 2021, Hypershell est une entreprise d'exosquelettes de niveau international tournée vers l'exploration humaine. Ses exosquelettes intelligents s'adaptent en temps réel au terrain, à l'activité et à l'intention, rendant le mouvement plus léger et plus naturel. Avec des performances certifiées SGS et vérifiées par TÜV Rheinland et fort de dizaines de milliers d'unités vendues dans plus de 70 pays, Hypershell améliore les capacités humaines sans les remplacer, façonnant un avenir où la robotique portable devient aussi essentielle que les sacs à dos pour l'exploration, le travail et les loisirs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.hypershell.tech

Contact presse : Cynthia Yi ([email protected])

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SOURCE Hypershell Co., Ltd.